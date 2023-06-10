NBA總冠軍賽／A.Gordon不再當「最強亞軍」　G4大爆發首冠只差1勝

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不過Gordon今天不當配角，而是在主控Jamal Murray被包夾時挺身而出，他多次命中外線，也在隊友打小組配合時、屢屢空切襲框，得到關鍵的分數。今天他15投11中，三分球4投3中，攻下27分6籃板6助攻的全面數據。
而且不只是只有這一場爆發，Gordon在本屆總冠軍賽前4戰合計42中28，不是特別擅長的三分球則7中5，命中率高達66.6%，三分球命中率71.4%，狀態一直保持的相當出色。
Gordon在來到金塊之前，最讓人印象深刻的應該是他在灌籃大賽上的驚人表現，但儘管扣籃技藝受到廣泛肯定，但他始終沒能在該項目上奪冠，也得到「最強亞軍」這個有些苦澀的綽號。
不過如今他很有機會和球隊一起拿到在NBA生涯中第一座有份量的冠軍，重要的是自己也從中做出了非常大的貢獻，這對於「丹佛航空」來說應該是本賽季最大的收穫。
而除了他之外，從替補出發的後衛Bruce Brown，也是從別隊來到金塊追夢的球員，之前在籃網曾經打出表現的他，因為想要回歸後衛身分，因此選擇了承諾給予更多發揮空間的金塊簽約。
今天他11投8中拿到21分，三分球5投3中，末節兩次在熱火中鋒Bam Adebayo面前完成上籃，是球隊能守住領先優勢的關鍵人物之一。金塊這場勝利是團隊合作的成果。
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