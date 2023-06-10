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NBA總冠軍賽／A.Gordon不再當「最強亞軍」　G4大爆發首冠只差1勝

▲Aaron Gordon切入上籃，今天他在金塊雙星被包夾時停身而出，帶領球隊拿下總冠軍賽第4戰勝利。（圖／美聯社／達志影像）
▲Aaron Gordon切入上籃，今天他在金塊雙星被包夾時停身而出，帶領球隊拿下總冠軍賽第4戰勝利。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Aaron Gordon在NBA 2023年總冠軍賽第4戰大爆發，全場得到27分6籃板6助攻，幫助丹佛金塊在末節挺過對手的猛烈追分，終場以108:95取勝，系列賽3:1聽牌，現在他們只差一勝就有機會能夠奪冠。

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金塊在這一輪系列賽的體型和運動能力優勢，完美展現在Gordon身上，他也是球隊最重要的外線防守者，負責很多藍領工作，常常在籃板、卡位和掩護這些不起眼的細節上做出巨大貢獻。

不過Gordon今天不當配角，而是在主控Jamal Murray被包夾時挺身而出，他多次命中外線，也在隊友打小組配合時、屢屢空切襲框，得到關鍵的分數。今天他15投11中，三分球4投3中，攻下27分6籃板6助攻的全面數據。

而且不只是只有這一場爆發，Gordon在本屆總冠軍賽前4戰合計42中28，不是特別擅長的三分球則7中5，命中率高達66.6%，三分球命中率71.4%，狀態一直保持的相當出色。

Gordon在來到金塊之前，最讓人印象深刻的應該是他在灌籃大賽上的驚人表現，但儘管扣籃技藝受到廣泛肯定，但他始終沒能在該項目上奪冠，也得到「最強亞軍」這個有些苦澀的綽號。

不過如今他很有機會和球隊一起拿到在NBA生涯中第一座有份量的冠軍，重要的是自己也從中做出了非常大的貢獻，這對於「丹佛航空」來說應該是本賽季最大的收穫。

而除了他之外，從替補出發的後衛Bruce Brown，也是從別隊來到金塊追夢的球員，之前在籃網曾經打出表現的他，因為想要回歸後衛身分，因此選擇了承諾給予更多發揮空間的金塊簽約。

今天他11投8中拿到21分，三分球5投3中，末節兩次在熱火中鋒Bam Adebayo面前完成上籃，是球隊能守住領先優勢的關鍵人物之一。金塊這場勝利是團隊合作的成果。

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