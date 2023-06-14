我是廣告 請繼續往下閱讀
〈準明星〉為復古Disco的唱跳舞曲，也是徐佳瑩專輯《給》的首波主打歌，打破自身以往專輯首波主打歌為抒情歌曲的形象。歌曲之中有段熟悉旋律，有著七年級生的集體記憶，是取自日星木村拓哉髮蠟廣告中的經典歌曲，也是激發徐佳瑩創作源頭之一。葛大為老師以「沒有人給我頭銜，我也值得被喜歡。」的主題下筆，講述人人可為明星、人人已為明星，用輕鬆不批判的方式，帶出年代群像。
明室／洪佩瑜 訴說三級警戒時在黑暗中推開一扇門
〈明室〉這首歌與洪佩瑜專輯同名，是她的新專輯裡第一首寫好的歌，〈明室〉的創作概念與故事細節皆來自洪佩瑜的生命故事，經歷確診，一度失去控制歌唱能力的恐懼，最終她將一不小心就可能徹底失控的眼淚，幻化成如水珠般透明的歌聲。
情感飽滿的旋律由陳建騏完成，〈明室〉的 demo 誕生於台灣因新冠肺炎三級警戒，無法與他人見面的時刻，這首歌彷彿在黑暗中推開一扇門縫，自帶有引光入室的溫暖質地。
最偉大的作品／周杰倫 致敬偉大藝術家和好友郎朗
〈最偉大的作品〉同為專輯名稱，是首波主打歌，這首歌融入周杰倫最擅長的R&B曲風和琴技，MV在短短三天內YouTube觀看次數就突破1千萬，也是周杰倫相隔6年再推出新專輯。
而所謂「最偉大的作品」除了是周杰倫自己的音樂本身外，也意指 MV 畫面以及歌詞裡的偉大藝術品，值得一題的是，MV 中也出現一幕周杰倫心中偉大藝術家和代表物件的配對， 眼鏡是徐志摩、睡蓮是莫內，而最後一個鋼琴黑白鍵對應的人名出現問號，眾人猜想會是周杰倫自己，但畫面接著出現郎朗，也算是周杰倫對好友致敬。
新世紀的女兒 feat. Chunho／鄭宜農 象徵女性被社會角色上了枷鎖
〈新世紀的女兒〉的英文歌名為「daughters」，即是獻給「女兒們」的意思，鄭宜農在 MV 裡展現多層次的情緒表演，MV中她一鏡之內換了4套妝髮，分別飾演了學生、上班族、性感女星、新娘四種角色；她每換一套，笑容就沉鬱了一些，象徵著女性在成長過程中，為了扮演社會角色所披上的枷鎖。
MV最後她更脫下婚紗、髮圈僅著內衣獨舞，自由自在；連同景框也變開闊，有天有地。〈新世紀的女兒〉的歌曲簡介寫到：「各式各樣的妳，各式各樣的選擇，一切都不是容易的事。不論匆忙或自在，願我們都能記得自己。」
最好的時光／安溥 希望眾人能成為最想要的自己
〈最好的時光〉為安溥專輯《9522》首波主打歌，demo和主歌歌詞，是安溥14歲時寫的作品，安溥希望青春期的孩子們，能夠從這張她青春期所創作出來的專輯中，找到與自己共感的連結，她說：「這是一封給正在成長的女孩與女人，也給一起成長的我們，深淺豐富、祝福老去也祝福青春的情書。」期望歌迷聽到〈最好的時光〉這首歌，男孩女孩們都能知道自己一定會繼續走下去，變成自己需要成為的那種男人女人。
Semane sepi夢／葛西瓦 初為人父希望孩子能大膽作夢
葛西瓦所屬樂團BOXING，榮獲第26屆最佳新人獎，老闆娘是天后張惠妹，這次是他首度出個人專輯，《我這裡有一批很純的你要不要》，〈夢〉分為母語版與中文版，葛西瓦以母語版入圍年度歌曲。〈夢〉是一首成人式的搖籃曲，葛西瓦在近三年前才初為人父，在歌曲中以低沈帶沙啞磁性的嗓音，溫柔的唱腔，緩慢地道著這個世界的善與惡，共存的快樂與憂傷，他看遍了世界的精彩與不精彩，還是希望孩子在成長的過程中，能夠大膽作夢，趁著還能做夢，用力地夢下去。
NOWnews今日新聞邀請您一起來支持最愛歌手，民調點這裡：
金曲34／青峰入圍7項呼聲高！你最看好誰能拿下歌王寶座？
金曲34／歌后徐佳瑩、戴佩妮拚第2座！A-Lin 5度叩關槓黑馬洪佩瑜
金曲34／台語歌王獎落誰家？阿吉仔拼新生代 金馬男配也參戰
金曲34／黃妃、曹雅雯爭奪第3座台語歌后！鄭宜農成入圍大贏家
金曲34／最佳年度歌曲看這裡！周杰倫、徐佳瑩對上超偶MVP洪佩瑜
金曲34／年度新人票選，哪個歌手是你心中第一名？
更多「金曲34誰與爭鋒」相關新聞。