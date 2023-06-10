樂天金鷲女孩日！樂天女孩籃籃帶隊赴仙台考察！與宋家豪相見歡
樂天女孩隊長籃籃、副隊長曲曲、岱縈及苡萱代表樂天桃猿今日(10號）來到日本宮城球場參加樂天金鷲的女孩日，希望這次能帶回許多日本經驗，為樂天女孩增廣見聞。
記者吳政紘/綜合報導
今日賽前，樂天女孩與「同事」宋家豪相見歡，籃籃送上自己代言的護髮品給家豪的家人，讓家人能夠永保烏黑秀髮，岱縈則貼心獻上印有宋家豪背號的普格爾防摔軍規手機殼；苡萱和曲曲特地送上「麻將高粱酒」，「中代表吊中打者，發代表發展順利，白板則是象徵能夠投進九宮格好球帶，希望家豪能夠一直保持好表現，爲國爭光。」苡萱說。
看到樂天女孩帶來那麼多禮物，宋家豪感動不已，直呼太開心了。 宋家豪害羞地說到：「人在異鄉打球，能夠看到台灣的同事一起來幫我加油，真的很感動，希望她們這幾天也能玩得開心！」
透過這次考察，籃籃也學到了不少，直呼經驗值大成長。「很感謝樂天球團特別帶我們來考察，身為樂天女孩真的是太幸福了！這次我們看到許多不管是軟體或者是硬體，都是女孩表演可以參考的，這次真的是收穫良多！」
籃籃表示。「日本宮城球場真的是一個很棒的球場，大家有機會一定要來這邊體驗一下，順便幫台灣好手宋家豪加油唷！」曲曲大力推薦。