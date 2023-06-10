訪桃園「異域故事館」　郭台銘高喊「和平無價、戰爭無情」！

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聽取完王根深的簡報後，郭台銘回憶起當年在金門服預官役時，面對對岸打過來的砲彈，當時金門沒有路燈，他才發現自己嚇的雙腿發抖並深刻意識到砲彈是不長眼的，演習時的槍砲聲和真實戰場中的砲彈爆炸完全是兩回事。
郭台銘感嘆，這些談起來好似雲淡風輕的歷史，對他而言卻是震驚不已，那些正值人生輝煌之時的孤軍，卻早早就英勇捐軀。「戰爭沒有贏家，也沒有一場戰爭值得被歌頌。」因為它帶來的是痛苦是，歷史上永遠的傷疤。
郭台銘今天也與三位當年實際參與戰爭的國軍英雄會面，並向其中一位眷屬獻花致意。郭台銘提到，在故事館中有一句「金錢可以買到武器，但不能買到和平。」讓他難以忘懷，而這一段話也是王根深會長將自己人生經歷展示出來，並給世人的一個忠告。
郭台銘表示，《異域》這一本書，是他當年國中的時候，用手電筒躲在被窩看的一本禁書，書中記述著國共戰爭中，最孤獨慘烈的一頁。和平是靠多少人命爭取而來的？郭台銘認為，台海至今已經維繫超過70年的和平，但面對現在混沌的時局，未來該會是如何，卻還沒有答案。
「戰爭不是遊戲，而是無比殘酷。」因此郭台銘想藉由這個機會，呼籲大家一起維護和平與尊嚴，並正視國家的難關，並強調自己和這些逝去的先賢一樣，一輩子都為中華民國努力。