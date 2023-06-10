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NBA總冠軍賽／熱火主帥點名他是關鍵人物　Brown：末節是我的時間

▲金塊替補後衛Bruce Brown末節攻下11分、全場得到21分，幫助球隊以108:95獲得勝利，系列賽3:1聽牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊替補後衛Bruce Brown末節攻下11分、全場得到21分，幫助球隊以108:95獲得勝利，系列賽3:1聽牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊在總冠軍賽第4戰打出讓人難忘的表現，在陣中兩名球星在比賽中遇到麻煩時，他們有多名角色球員在比賽中挺身而出，替補後衛Bruce Brown末節攻下11分、全場得到21分，幫助球隊以108:95獲得勝利，系列賽3:1聽牌。

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進入第四節時，Jokic連吞2次犯規，領到個人第5犯，在該節剩下9分24秒時，球隊被迫讓他下場休息，熱火趁機打出一波8:0的攻勢迫近比數。不過在那之後金塊靠著角色球員的發揮挺過了這個艱難時期，Jokic在剩下4分09秒時回歸，並率隊取勝。

熱火主帥Erik Spoelstra認為球隊在那一段時間錯過了很多機會球，「發生了一些奇怪的事情，我們在禁區打鐵，然後一些失誤在錯誤的時間出現，得分當機讓我們陷入困境。每次追到6-8分時，他們又能將比數拉開到12分左右，這無疑是比賽中最讓人沮喪的部分。」

Spoelstra還點名Brown是這場比賽中的關鍵人物，「當你期待Jamal Murray或其他人跳出來時，他在一些機遇戰中的突破以及在禁區得分發揮重要影響。」

而金塊總教練Michael Malone則坦言通常在Jokic缺席第四節的時間中，球隊都打得不好，但今晚很多都挺身而出，也特別點名了Brown的發揮，「他在第四節得到全場21分中的11分，當對手防守端重心擺在Jamal身上、試圖讓他遠離球時，Bruce得到一些機會，他很有侵略性，完成上籃和投籃，他今晚的表現令人印象深刻。」

Brown過去在籃網就已經證明過自己是一名出色的季後賽輪換，而他本季之所以選擇加盟金塊，主要原因是不想再打小球4號，希望能更多扮演控球後衛的角色。這支球隊讓他有更多自由發揮空間，他也在大舞台上給予回報。

Malone說自己在當初簽他時，絕不可能知道Brown能在總冠軍賽末節砍11分，但他知道對方能組織、也能控球，「我一直在觀察他，我在去年他們對陣塞爾提克的比賽中，我看到他防守像Jayson Tatum和Jaylen Brown這樣的球員，除此之外，他還有助攻、控球、得分和投籃的能力。」

Brown賽後稱自己剛進聯盟時根本不會投籃，對出手外線也沒有信心，但他每一天都在健身房中努力、每一個休賽季都嘗試添加新武器，「我們都知道他們要包夾Jamal，並試圖將球從他手中拿走，所以其他4名球員得站出來，很幸運的是，第四節是屬於我的時間。」

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