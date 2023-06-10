噪音零容忍　中市全面取締噪音車

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環保局指出，在西區五權西路跟忠明南路口段，執行環警監聯合稽查勤務中，查獲高達115分貝噪音改裝排氣管的重型機車，該檢測結果聲響分貝數相當於一般工程打樁機產生噪音，遠高於一般救護車(100分貝)，環保局針對惡意改裝沿路炸街擾民行為，決不寬貸，當場開罰最高罰鍰3600元並要求改善後到指定地點接受複檢。
環保局表示，「靜城專案」執行期間，優先針對全市噪音陳情熱點加強稽查取締，透過強化「環、警、聯合稽查」、「聲音照相科技執法」、「加重裁罰改裝噪音超標車輛」、「源頭查核輔導改裝車行」及「督促中央源頭管理」等多項管制作為，提高稽查取締效果，杜絕噪音車輛，維護市民生活安寧。
環保局說明，截至5月7日針對3,827件噪音車檢舉案件，逐一查證並比對行政院環境環保署檢驗合格雲端資料庫登錄列管資料，查獲203件車輛使用未經認證合格的排氣管，核已違反噪音管制法第8條相關規定，將依法裁處，予以告發處分3,000元以上至3萬元以下罰鍰。
環保局說，因應噪音車輛具高移動及不連續性等不易取締特性，將持續編列相關預算並積極向中央爭取補助，添購相關噪音執法設備，擴大稽查執法量能，藉由多區域同時佈建執法設備，提升稽查取締成效，同時將持續與中央主管機關建議與溝通，以加強源頭管制，符合管制精神。
環保局長陳宏益提醒，民眾如發現改裝車或噪音車等情事，可提供相關檢舉資料及影像，至環保署「噪音車輛檢舉網站」進行檢舉，經查證屬實，環保局將通知車輛到檢，不符合法規者將依法開罰，市府也將持續強化噪音車輛管制作為，遏阻不當改裝的車輛噪音，呼籲民眾切勿不當改裝車輛，執法永遠沒有空窗期，切勿以身試法，共同維護生活安寧。