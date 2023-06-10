清大校長勉勵畢業生　半導體女王蘇姿丰：相信自己可以改變世界

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「要是有個魔法水晶球可讓你看到未來的一景，你會選擇什麼？」校長高為元認為清華學生的未來擁有無限可能，但如何實現這個未來，沒有固定的方法，只有自己才可以畫出這條路。而怎麼走這條路，將由一個個選擇累積而成。不必試圖去尋找那最平坦的路，而是抱持學習的心態，用心體會不知道、沒做過的事物。
高為元也勉勵畢業生每天多做一點點，一年365天，如果每天的日子都和昨天一樣，一年之後還在原地打轉。但只要每天比昨天多知道或多做百分之一，一年下來就多了37倍的知識，37倍的經驗，離你的目標也近了37倍。十年下來這個數字更是驚人，有了這種能量，未來是無限的。
本屆研究生畢業典禮邀請清華大學電機系86級校友、第24屆傑出校友，國富綠景創投執行合夥人王秀鈞擔任致詞貴賓。他說，以自己在創投領域觀察的經驗，給予清華畢業生5點建議，擁抱改變、勇於冒險、發展獨特優勢、建立人際網絡、發揮正面影響力。
王秀鈞期許畢業生「擁抱改變」，因為改變能給年輕人機會，也將帶來新發展；更要「勇於冒險」，30年前他原本服務於矽谷半導體公司，因為勇於踏出舒適圈、加入華爾街投資銀行，跨領域成長，為創投業預備，才有日後的職涯發展。他說，在史丹佛大學攻讀博士時，努力克服各樣挑戰、尋找研究題目，一步步鍛鍊出個人特質的過程，勉勵每位畢業生都能根據自己的天賦及特長，精益求精，加上每個階段獨特經歷，發展成不可取代的優勢。
名譽博士、矽谷半導體女王，同時也是超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰也特地錄製影片，鼓勵清華畢業生大膽築夢、努力打拚，真正去改變世界。她提到當她還是年輕的工程師時，一位導師就建議她要向難攻堅，不是走向難題，而是要跑向它！（Run towards problems. Not walk, but run！）面對越困難的問題，越有機會做出重大的正面影響。
蘇姿丰指出，這個世界十分渴求創新思維，也亟需偉大的領導者來支持這些新的想法。清華的教育已為畢業生迎向挑戰提供了紮實的基礎，「我想鼓勵你們抱持熱情，並相信自己有能力改變世界。」