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地下室狂傳詭異哭聲！她找出來源「秒拆通風管」　成功救援小生命

▲日前國外有一家人，突然聽見家中的地下室傳出陣陣詭異的哭聲，沒想到意外救出了一隻毛茸茸的小生命！（Tiktok@PhillyFoodGirl）
▲日前國外有一家人，突然聽見家中的地下室傳出陣陣詭異的哭聲，沒想到意外救出了一隻毛茸茸的小生命！（Tiktok@PhillyFoodGirl）

記者潘毅/綜合報導

如果家裡的地下室或是天花板傳出怪聲，你會有什麼作為呢？日前國外有一家人，突然聽見家中的地下室傳出陣陣詭異的哭聲，沒想到意外救出了一隻毛茸茸的小生命！

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國外網友凱西（Kass）日前在Tiktok上發出系列影片，一家人日前發現，有隻貓咪媽媽把自家庭院的通風管當作巢穴，產下了一窩貓咪，而他們家中有也有養貓，也相當喜愛這些毛茸茸的小生命，所以不打算打擾牠們，只留下一些貓零食在戶外給牠們自行食用。

▲小貓墨菲（Murphy）雖然與媽媽失散，但也被凱西一家收編，將在充滿愛的環境中長大。（Tiktok@PhillyFoodGirl）
▲小貓墨菲（Murphy）雖然與媽媽失散，但也被凱西一家收編，將在充滿愛的環境中長大。（Tiktok@PhillyFoodGirl）
沒想到過了幾天，卻有詭異哭聲從家裡的地下室傳出，凱西查看原本通風管的位置才發現貓媽媽與幼貓們失去蹤影了，但一家人持續找尋哭聲來源，才發現有一隻幼貓因為體型太小，從後院通風管跌落，受困於與垂直的管道中。

隨後一家人確認了哭聲的正確位置後，毫不猶豫的拿出工具拆除通風管，凱西見到幼貓的精神狀況，認為牠至少受困長達1天以上，也立即拿出水與食物給牠補充體力。

最後凱西一家人也持續找尋家裡周邊是否有貓媽媽的身影，但遺憾到最後都沒找到，不過她們也決定要收編這個意外的新家人，把小貓取名為墨菲（Murphy），現在每天都開心的成長中。


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