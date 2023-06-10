地下室狂傳詭異哭聲！她找出來源「秒拆通風管」　成功救援小生命

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沒想到過了幾天，卻有詭異哭聲從家裡的地下室傳出，凱西查看原本通風管的位置才發現貓媽媽與幼貓們失去蹤影了，但一家人持續找尋哭聲來源，才發現有一隻幼貓因為體型太小，從後院通風管跌落，受困於與垂直的管道中。
隨後一家人確認了哭聲的正確位置後，毫不猶豫的拿出工具拆除通風管，凱西見到幼貓的精神狀況，認為牠至少受困長達1天以上，也立即拿出水與食物給牠補充體力。
最後凱西一家人也持續找尋家裡周邊是否有貓媽媽的身影，但遺憾到最後都沒找到，不過她們也決定要收編這個意外的新家人，把小貓取名為墨菲（Murphy），現在每天都開心的成長中。
@phillyfoodgirlI can’t even believe the #catdistributionsystem finally picked us 🥺🥺🥺😭😭😭 #rescue #thechosenone #mommom #mom #mommy #catdistribution #catsoftiktok #kittensoftiktok #kittens #twins #update
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