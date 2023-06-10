中市交通月票199吃到飽　盧秀燕：全國最便宜

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盧秀燕表示，此市民限定早鳥優惠方案不只是全國唯一，更是全國最便宜！以過去已有的雙十公車為例，市民綁卡後於台中境內搭公車，一趟不管多遠只要10元，來回共20元，一個月也需600元；從7月1日開始推出的通勤通學方案，未來市民在台中境內可搭多種大眾運輸工具，一個月只要299元，等於一天只需不到10元即可搭到飽，早鳥更推出市民限定199元的超優惠專案，市民把握機會踴躍購買。
盧秀燕指出，市府響應政策積極推動「台中市公共運輸定期票」及「中彰投苗公共運輸定期票」，台中境內市民每人每月299元，非市民每人每月599元超優惠方案，中彰投苗公共運輸定期票市民每人每月699元，非市民每人每月999元，市民持交通月票可以無限次搭乘大眾運輸工具，適用運具包括台中市境內捷運、台鐵、市區客運及公共自行車（前30分鐘免費），讓市民行的便利之外，也減輕荷包負擔。
交通局長葉昭甫說，台中市民專屬的市民早鳥優惠199方案預購地點，包含台中市29個區公所及捷運綠線全線18個車站。在7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點擴大加入台鐵車站，屆時台中境內計有72處，中彰投苗區域合計共有140處可以購買定期票。
葉昭甫指出，初期定期票方案，將採電子票證乘車的實體卡定期票，民眾可持任一全票電子票證，先加值足額可購買定期票的金額至指定地點臨櫃購買，另如要購買台中境內的市民方案，該電子票證需要先完成「市民限定」的綁卡，建議民眾可持先前已綁定完成「市民限定」綁卡的全票電子票證，直接前往購買定期票，省時又方便。
交通局補充說，公共運輸定期票將於7月上路，為避免初期購買人數過多，建議民眾可提前至指定販售地點預購定期票，並可享有超值的五星級早鳥優惠，歡迎市民朋友一起響應公共運輸政策，共同打造友善的低碳城市。