新北幼兒園餵毒案　賴清德：市府應組醫療小組追蹤

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賴清德說，很多人提0到6歲國家養，其實政府早就在推動、落實這政策，但仍很遺憾最近發生新北幼兒園疑餵孩子藥物案。
新北幼兒園餵毒案，目前已在8位學員中驗出三級毒品「巴比妥」與「苯二氮平類」等微量反應。賴清德表示，如果餵食藥物屬中樞神經抑制劑，用於鎮靜、安眠、抗焦慮和癲癇，但卻沒有先經醫師處方，根據病人年紀、體重、病況和肝腎功能評估，很容易出現副作用，稍有不慎可能抑制到呼吸中樞。
賴清德表示，如果將這些藥物餵食給這麼小的孩子，且又非經過醫療人員評估餵食，對孩子未來發展有相當大影響，且根據媒體報導，小孩已有戒斷症狀，代表不只餵食1、2天，也不是只1、2個小孩。
賴清德以醫師立場呼籲新北市府組醫療小組、慎重照顧這些小孩，至少要有小兒神經科醫師等必要專業人員，追蹤一段時間，給予必要治療和協助，否則擔心會產生後遺症；中央政府給了很大資源，希望各界珍惜，發自愛心照顧國家未來主人翁。
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