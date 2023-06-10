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新北幼兒園餵毒案　賴清德：市府應組醫療小組追蹤

▲新北幼兒園餵毒案，民進黨主席賴清德（中）呼籲新北市政府應針對幼兒園餵藥事件組成醫療小組。(圖／記者呂炯昌攝，2023.06.10)
▲新北幼兒園餵毒案，民進黨主席賴清德（中）呼籲新北市政府應針對幼兒園餵藥事件組成醫療小組。(圖／記者呂炯昌攝，2023.06.10)

記者呂炯昌／桃園報導

新北市板橋區某私立幼兒園爆發駭人餵食孩童三級毒品案，震驚社會。民進黨總統參選人賴清德今(10）日表示，如果餵食藥物屬中樞神經抑制劑，很容易出現副作用，稍有不慎可能抑制到呼吸中樞。具備醫師資格的賴清德表示，希望新北市府組醫療小組、慎重照顧這些小孩，至少要有小兒神經科醫師等必要專業醫療人員，追蹤一段時間。

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賴清德上午出席桃園市信賴台灣之友會成立大會，主辦單位表示現場支持者超過3000人，前來助講的行政院副院長鄭文燦表示，桃園的人口已經突破230萬人，2024選戰要在桃園贏8萬票。

賴清德說，很多人提0到6歲國家養，其實政府早就在推動、落實這政策，但仍很遺憾最近發生新北幼兒園疑餵孩子藥物案。

新北幼兒園餵毒案，目前已在8位學員中驗出三級毒品「巴比妥」與「苯二氮平類」等微量反應。賴清德表示，如果餵食藥物屬中樞神經抑制劑，用於鎮靜、安眠、抗焦慮和癲癇，但卻沒有先經醫師處方，根據病人年紀、體重、病況和肝腎功能評估，很容易出現副作用，稍有不慎可能抑制到呼吸中樞。

賴清德表示，如果將這些藥物餵食給這麼小的孩子，且又非經過醫療人員評估餵食，對孩子未來發展有相當大影響，且根據媒體報導，小孩已有戒斷症狀，代表不只餵食1、2天，也不是只1、2個小孩。

賴清德以醫師立場呼籲新北市府組醫療小組、慎重照顧這些小孩，至少要有小兒神經科醫師等必要專業人員，追蹤一段時間，給予必要治療和協助，否則擔心會產生後遺症；中央政府給了很大資源，希望各界珍惜，發自愛心照顧國家未來主人翁。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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