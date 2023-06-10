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NBA總冠軍賽／熱火強行包夾Murray吞苦果　金塊把握3打2機會得分

▲金塊主控Jamal Murray在總冠軍賽第4戰只有15分進帳，但傳出12次助攻且沒有發生失誤。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊主控Jamal Murray在總冠軍賽第4戰只有15分進帳，但傳出12次助攻且沒有發生失誤。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

丹佛金塊今（10）日在總冠軍賽第4戰以108:95擊敗邁阿密熱火，球隊主控Jamal Murray本場比賽只有15分進帳，但傳出12次助攻且沒有發生失誤，以正確的方式去應對熱火對他的包夾。

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在上一場比賽中，熱火就曾嘗試在擋拆回合中對Murray進行激進的夾擊（Blitz），今天他們在大部分時間都對後者雙人包夾，並在Nikola Jokic末節因犯規麻煩下場時，給予大量壓力逼迫他交球。

不過金塊眾將此役表現沉穩，多名球員挺身而出得分，Aaron Gordon、Bruce Brown在籃下造成很大的威脅，Jeff Green和Kentavious Caldwell-Pope則有命中關鍵三分的畫面。就連手感不佳的Michael Porter Jr.，也把握住幾次空切的機會。

而Murray雖然今晚沒有進入投籃狀態，全場17投僅5中，但傳出12次助攻、沒有發生任何失誤，用自己的牽制力來幫助隊友取得空檔，也是金塊最終能拿下比賽的關鍵。

金塊主帥Michael Malone稱讚Murray總能找到方式挺身而出，「熱火兩人去防守他，但他做出正確的決定，他並沒有試圖強行接管比賽，而是閱讀防守，並給予隊友信任，我們球隊的文化中很重要的一部分就是相互信任。」

末節攻下11分的Bruce Brown則表示，如果對手包夾Murray或Jokic，或是在兩人打小組配合時從弱側邊來協防，那就意味著金塊有多打少的機會，他們必須將球轉移到正確的人的手中，並且完成終結。

Murray坦言對方每一次擋拆時都想包夾，試圖讓自己沒有投籃空間，「而我沒有強行地去出手，因為我們是一個團隊，有很多人可以影響比賽，大家都充滿信心地去打球。所以我會把球傳給其他4人，我的隊友們也發揮出色。」

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