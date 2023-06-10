NBA總冠軍賽／熱火強行包夾Murray吞苦果　金塊把握3打2機會得分

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過金塊眾將此役表現沉穩，多名球員挺身而出得分，Aaron Gordon、Bruce Brown在籃下造成很大的威脅，Jeff Green和Kentavious Caldwell-Pope則有命中關鍵三分的畫面。就連手感不佳的Michael Porter Jr.，也把握住幾次空切的機會。
而Murray雖然今晚沒有進入投籃狀態，全場17投僅5中，但傳出12次助攻、沒有發生任何失誤，用自己的牽制力來幫助隊友取得空檔，也是金塊最終能拿下比賽的關鍵。
金塊主帥Michael Malone稱讚Murray總能找到方式挺身而出，「熱火兩人去防守他，但他做出正確的決定，他並沒有試圖強行接管比賽，而是閱讀防守，並給予隊友信任，我們球隊的文化中很重要的一部分就是相互信任。」
末節攻下11分的Bruce Brown則表示，如果對手包夾Murray或Jokic，或是在兩人打小組配合時從弱側邊來協防，那就意味著金塊有多打少的機會，他們必須將球轉移到正確的人的手中，並且完成終結。
Murray坦言對方每一次擋拆時都想包夾，試圖讓自己沒有投籃空間，「而我沒有強行地去出手，因為我們是一個團隊，有很多人可以影響比賽，大家都充滿信心地去打球。所以我會把球傳給其他4人，我的隊友們也發揮出色。」
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。