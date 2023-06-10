錢小豪來台看墳墓！攝影師耳機收到「上海話」 讓草爺難以解釋
百萬訂閱的「含羞草日記」草爺，旗下的「看你老墓」是台灣第一個以走訪名人墓園說名人故事為主題的Youtube頻道，近日竟然邀請到有「殭屍始祖」稱號的港星錢小豪來擔任節目嘉賓，與主持人司徒娃娃、郭鬼鬼、你家隔壁的那個藥師，一起到汐止山去尋找「上海皇帝」杜月笙的墓園，結果過程中竟發生靈異事件，讓眾人留下深刻的印象。
記者詹鎰睿/綜合報導
草爺在杜月笙的墓前發現有人帶檳榔來祭拜，沒想到一行人在為杜月笙祭拜的過程中，體質較為敏感的攝影師竟然在耳機裡傳來上海話的「謝謝儂」，讓一行人留下深刻的印象，草爺則是相信冥冥之中自有安排，每次拍攝都會遇到很多難以解釋的事情，但都是很好的事情。
錢小豪也提到，他從小就聽過很多關於杜月笙的故事，以前只知道杜月笙在香港過世，沒想到祂是葬在台北，能夠親自走訪杜月笙的墓園，有種貼近傳奇的感覺。知道杜月笙，但不知道他的故事的郭鬼鬼則是說，只要收看「看你老墓」的頻道，就會愛上歷史課了。
草爺表示，很敬佩杜月笙能夠在亂世中，從一個工人階級的小人物，成為叱吒海上的聞人，不僅愛國，還懂得愛人，他說，杜月笙熱心公益，曾動員所有京劇大師一起為賑災演出，讓他感到十分敬佩。錢小豪也回憶1991年當時為了華東水災賑災，香港動員所有藝人一起參與電影「豪門夜宴」拍攝，他說，「想都不想就去演了！」整個演藝圈都動起來，出錢也出力。
草爺則是想起，在南投經歷921地震的時候，酒廠爆炸，整個天空是紅色的，醫院外頭很多罹難者，還有到操場領物資的種種畫面，這也是讓他持續在公益團體「紅心字會」當志工的原因之一。錢小豪、草爺、郭鬼鬼3人也是因為司徒娃娃在紅心字會工作的關係，一起做公益成為好朋友，錢小豪更是為了「紅心字會」多次來台。