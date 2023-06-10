朱芯儀乳癌化療18次絕望痛哭！「瀉滿整缸鮮血」：害怕坐馬桶
37歲朱芯儀從去年1月開始治療乳癌，1年內接受6次化療、12次標靶藥物，最嚴重時因便祕瀉滿整個馬桶的血，她將抗癌歷程寫成新書《保留那個快樂的自己》，朱芯儀在記者會上透露右乳全割，8月進行乳房重建手術之後就完成治療，每半年追蹤即可。
記者羅凌筠/台北報導
朱芯儀表示住在醫院真的很絕望，化療打3次之後，意志力會被打垮，「那一陣子真的很辛苦，我是嚴重便祕，打完藥一個禮拜內，每一次上廁所，一用力就是整缸血，很害怕坐在馬桶上，便祕的時候又脹氣，很像懷胎10月，肚子鼓的跟山一樣。生病的時候吃到肉都是苦味，有一次咬一口漢堡，我哭了起來，怎麼味覺變這樣，手指甲也一直斷，手關節跟腳全部變黑了，可是撐下來就覺得一定可以過去。」
朱芯儀書中公開自己禿頭的照片，那時候興趣就是買假髮，老公衛斯理為了逗她開心，還會戴假髮陪她玩角色扮演。朱芯儀去年4月停止副作用掉髮的藥物，已經留髮1年多，她透露兒子說：「沒戴假髮不要來學校找我。」讓她有點難過，但她樂觀回應兒子：「我現在只是頭髮短。」
近期新北市幼兒園被爆涉嫌餵藥，朱芯儀表示自己完全不敢看那些新聞：「我連討論都不敢討論，自己當父母真的無法想像這些事情。」被問到會復出拍戲嗎？朱芯儀透露治療乳癌會水腫，上螢光幕必須再瘦身，「我在生病前有劇本邀約，但我覺得太長時間的不行，客串可以啦！歡迎大家找我客串，我可以戴頭套入鏡。」