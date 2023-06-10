世界季軍「張泰謙麵包」7月歇業 東區50年「金賓食品」至月底
曾於2012年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」中，與黃威勳、林坤緯組隊比賽獲得世界季軍的張泰謙，日前公布消息，於台中開設的「張泰謙麵包」確定將只營業至2023年7月20日。而位於東區仁愛路圓環附近的「金賓食品」經營近50年，店內販售滷味、精緻家常菜、手工包子等，白冰冰、陳美鳳都曾光顧，日前店家也宣布營業至6月底，即日起至店內消費888元即送招牌干絲1盒，每天數量有限。
記者葉盛耀/綜合報導
張泰謙與黃威勳、林坤緯曾一起組隊，由吳寶春領軍參加2012年「路易樂斯福世界盃麵包大賽」，當時獲得世界季軍，11年來，張泰謙也於台中創立了「張泰謙麵包」，即便行事低調卻有穩定客源，吐司類與歐式麵包都是暢銷款。日前臉書粉專公布營業至2023年7月20日，記者致電張泰謙本人，他也提到，正巧店面租約滿了，可是苦於找不到適合店面，乾脆先休息一陣子，「我希望可以找到讓顧客方便停車的店面，這樣就可以好好看、好好挑選喜歡的麵包，因此我也沒有侷限一定要台中市區，周邊縣市也可以。」
至於已開業近50年的金賓食品，吸引不少政商名流及演藝圈藝人成為鐵粉，白冰冰、陳美鳳、藍心湄等藝人都曾光顧，也曾創下多項歷史紀錄，例如開創金賓大麵包、蛋塔的搶購風潮，滷味更是台北人的最愛，不過第二代經營者陳慈怡（Amanda）日前發布重要決定，將於6月底結束營業，即日起至店內消費888元即送招牌干絲（100元）一盒，每天數量有限。據悉，金賓食品之後將轉作私廚。
另外，漢來美食旗下的「安那居活力精燉雞湯」，位於高雄夢時代B1，主打雞湯搭配各式新樣貌台菜料理，5月底已暫停營業，目前確認將由同屬漢來美食旗下創立不到半年即頗富人氣的「溜溜酸菜魚」接替。