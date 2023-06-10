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土星逆行凶星映射！占星師點「4星座」成重災區　轉運秘訣先筆記

▲土星逆行要來了！「4星座」業力引爆成重災區，被專家點名需特別注意。（圖／Shutterstock）
▲土星逆行要來了！「4星座」業力引爆成重災區，被專家點名需特別注意。（圖／Shutterstock）

記者鍾怡婷/綜合報導

土星即將從6月18開始逆行，由於土星是吠陀占星最大的業力凶星，一旦逆行就會離地球更近，所展現出「因果報應」的力量會更加強大，吠陀占星專家李靜唯老師提醒，金牛座、摩羯座、獅子座、巨蟹座要特別注意，可透過攜帶開運顏色、植物、寶石來提昇自身運勢，平安度過2023後半年，共長達近5個月的「土逆時間」。

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🟡金牛座（5/15-6/14）事業業力爆發
下半年工作上長期累積的壓力及弊端會在這段時間反覆爆發，尤其要注意與股東團隊或朋友之間的衝突及是非，會讓你身心俱疲，進退失據！

開運色彩：柔和溫潤的奶油色，鵝黃色
開運植物：黃玫瑰，香水百合
開運寶石：琉璃，翠玉

🟡魔羯座（1/15-2/14）金錢業力爆發
財務上的困難已非一日之寒，也許是之前累積的債務或是投資破財缺口，下半年工作變動性也大，宜穩紮穩打，切忌不要太過投機！

開運色彩：黑色，深綠色
開運植物：亞麻子，車前草
開運寶石：花崗石，綠松石

🟡獅子座（8/15-9/14）感情業力爆發
下半年容易和前任或舊情人牽扯不清，分分合合，剪不斷理還亂，這代表你們之間有很深的因果，如何將前世的孽緣在今生化為善緣才是最重要的！

開運顏色：金黃色
開運植物：向日葵，檸檬樹
開運寶石：紅寶石，金飾


🟡巨蟹座（7/15-8/14）健康業力爆發
下半年容易舊疾復發或慢性病纏身，身心狀況不佳！尤其是胃，消化系統或膽囊，女性則要注意乳房，卵巢生殖系統，也要小心容易情緒化破財！

開運顏色：水藍色，珍珠白
開運植物：蓮花，黃瓜，胡瓜
開運寶石：珍珠，銀飾

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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