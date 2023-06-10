土星逆行凶星映射！占星師點「4星座」成重災區　轉運秘訣先筆記

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下半年工作上長期累積的壓力及弊端會在這段時間反覆爆發，尤其要注意與股東團隊或朋友之間的衝突及是非，會讓你身心俱疲，進退失據！
開運色彩：柔和溫潤的奶油色，鵝黃色
開運植物：黃玫瑰，香水百合
開運寶石：琉璃，翠玉
🟡魔羯座（1/15-2/14）金錢業力爆發
財務上的困難已非一日之寒，也許是之前累積的債務或是投資破財缺口，下半年工作變動性也大，宜穩紮穩打，切忌不要太過投機！
開運色彩：黑色，深綠色
開運植物：亞麻子，車前草
開運寶石：花崗石，綠松石
🟡獅子座（8/15-9/14）感情業力爆發
下半年容易和前任或舊情人牽扯不清，分分合合，剪不斷理還亂，這代表你們之間有很深的因果，如何將前世的孽緣在今生化為善緣才是最重要的！
開運顏色：金黃色
開運植物：向日葵，檸檬樹
開運寶石：紅寶石，金飾
🟡巨蟹座（7/15-8/14）健康業力爆發
下半年容易舊疾復發或慢性病纏身，身心狀況不佳！尤其是胃，消化系統或膽囊，女性則要注意乳房，卵巢生殖系統，也要小心容易情緒化破財！
開運顏色：水藍色，珍珠白
開運植物：蓮花，黃瓜，胡瓜
開運寶石：珍珠，銀飾
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。