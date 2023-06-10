中國通縮拉警報！謝金河揭病灶：恐步日本「失落30年」的後塵

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謝金河指出，美國自去年3月16日起展開暴力升息，連續升10次，把利率拉升至5到5.25%，但是通膨壓力依舊沈重。而在此同時，中國不斷降息，但是物價不漲反跌，CPI在零附近，PPI負值持續加大，這是通縮的訊號。
謝金河強調，「如果接下來美國繼續升息，全球需求降溫，中國是世界最大出口國，出口一定受影響。」且隨著中美利差加大，容易引來資本外流，「中國人民不敢消費，大家努力還債及存錢，這正好是日本失落卅年的病灶。」
謝金河認為，「去年中國居民存款17.84兆人民幣，今年首季9.6兆人民幣，4月減少1.2兆人民幣，前4月仍有8.4兆人民幣，接下來要看居民存款上升的速度及力度。如果居民存款增速不減，這是惡化的徵兆。」
謝金河分析，1990年日本泡沫經濟破滅，日本人努力還錢，銀行不良資產暴增頻頻倒閉，去槓桿的過程持續25年，今年日經指數創下33年新高，很重要的原因是日本完成去槓桿，企業及個人無債一身輕。謝金河示警，「現在中國才要開始面對房地產泡沫及去槓桿的調整，如果出口衰退，失業率上升，消費力下降，拉動經濟的三頭馬車都無力，接下來地方政府財政壓力，人口老化問題也會接踵而至，日本卅年前的失落，下一棒可能輪到中國！」