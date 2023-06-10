張清芳等8年開唱！阿妹「現身」了 嗨喊：小巨蛋地板怕我
張清芳一連在台北小巨蛋舉辦2場「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今（10）日迎來演唱會首日，人緣極好的張清芳，收到許多名人送的花籃，祝福她演唱會成功。其中阿妹（張惠妹）展現幽默感，在花籃上寫道：「小巨蛋的地板怕我，小巨蛋的屋頂怕妳。」
記者吳雨婕/台北報導
此次張清芳開唱，眾多藝人都送上花籃祝賀，阿妹在花籃上寫道：「親愛的芳姐，小巨蛋的地板怕我，小巨蛋的屋頂怕妳，但更愛妳的高亢！」展現天后相惜的幽默感；至於好久不見的蕭亞軒，則是把張清芳的歌名拼湊成花籃祝福語，「〈迫不及待〉〈尋回〉張清芳，祝賀阿芳姐繼續用〈深邃與甜蜜〉，燃燒我們一瞬間的美好夜晚，演唱會大成功。」江蕙、舒淇、徐佳瑩等名人也都送上花籃致意。
張清芳先前提到這次演唱會的契機，分享其實這幾年來好幾度都曾閃過不如休息的念頭，但她笑說每次一有這想法，身邊就會出現聲音要她繼續唱下去，感覺像是乘載著多年來有如老友般歌迷的期待，因此讓她總是割捨不下。
張清芳也透露暌違8年開唱的原因，除了多年一路相挺的歌迷，她透露有一部分是為了即將赴美留學的兒子，希望這場演唱會當作送給兒子即將上大學的禮物，張清芳更直言：「下次不知道是什麼時候了。」