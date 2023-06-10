張清芳催生「會有好事」！瘦子答應努力拚二寶 她自豪：比以前紅
張清芳一連在台北小巨蛋舉辦2場「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今（10）日迎來演唱會首日，台下坐滿1萬2500名粉絲。此次演唱會張清芳親自擔任藝術總監，總共2場的演唱會，總成本超過5000萬，首以壯觀四面台呈現，更訂製花瓣型升降舞台。張清芳為了滿足粉絲，瘦子驚喜擔任第一位嘉賓，張清芳大膽預言來她演唱會的人會有「好事發生」，讓瘦子趕緊表示會努力有二寶。
記者吳雨婕/台北報導
張清芳穿黑色羽毛連身褲裝登場，體態維持的非常好，完全看不出她已56歲，才一登台，全場觀眾就用熱烈的尖叫聲迎接她，張清芳以歌曲〈我還年輕〉、〈激情過後〉、〈親愛的請不要說〉為演唱會揭開序幕，唱到〈MEN'S TALK〉時，她原本的褲裝，變成皮裙，露出筆直雙腿，踩著高跟黑色皮靴，展現帥氣的天后風範。〈無人熟識〉一曲唱畢，她開心向今天來到現場的歌迷打招呼：「謝謝大家！」話還沒講完，台下觀眾的歡呼聲不斷，讓她滿意的說：「你們真的嚇到我了！記者會都沒開，（演唱會門票）9分鐘就秒殺，這個真的把我嚇到了，我感覺我好像比以前紅了，再次謝謝大家。」
張清芳提到，上一次站上小巨蛋舞台是在7年半前，「7年多來我不方便出現，現在比較好一點了。」接著笑說，為了籌備演唱會，不是在運動就是在復健，所以走到哪都會有人跟她說，要帶著家人去看她的演唱會，讓張清芳覺得非常溫暖，「雖然我不是常常出現，可是我知道你們心中都有我，所以我現在確定，那封簡訊是對的，我說我要開四面台，我要聽到來自四面的掌聲，這真的很爽！」也感性表示，自己把每一場演唱會當最後一場開，「我不知道未來會發生什麼事情，尤其是我的命啊，很多事情都會很突然的發生。」
就在開唱首日，舞台上迎來了有著「行走費洛蒙」之稱的瘦子，甫現身台下即尖叫聲不斷，兩人合唱張清芳的經典歌〈哎唷喂呀〉。張清芳透露自己一直都有關注對方，很欣賞瘦子在音樂上的才華，合作完畢，張清芳笑說自己是全台灣第一個知道瘦子會有小孩的人，當時她隨口一問「瘦子是不是快當爸了？」沒想到竟一語成讖，過了2個禮拜，就收到瘦子經紀人報喜的訊息，張清芳接著表示：「參加過我演唱會的人都會有好事發生，唱完之後....」意指瘦子可能會有二寶，瘦子則是拘謹的回應：「好，努力、努力。」並祝福張清芳演唱會順利。