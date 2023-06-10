張清芳唱到一半！Ella曬「大片裸背」踩場 天后大方玩親親
張清芳一連在台北小巨蛋舉辦2場「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今（10）日迎來演唱會首日，現場坐滿1萬2500名粉絲。首場演唱會邀來瘦子擔任嘉賓還不夠，緊接而後登場的是第二位嘉賓Ella，Ella一身禮服，露出大片裸背，超級性感，與張清芳合唱完後，兩人還嘴對嘴親吻，張清芳還稱讚Ella是自己的接班人。
記者吳雨婕/台北報導
張清芳〈天天年輕〉唱畢，開玩笑介紹嘉賓，「她不男不女，我很欣賞她，今天終於實現（讓她來當嘉賓）了，先讓她唱這首歌。」Ella隨即登場，幽默自嘲：「大家好，我是不男不女的Ella。」令人驚豔的是，Ella身穿白色華麗禮服，禮服在腰間左右都開出高衩延伸到後背，讓Ella的大片美背與性感側乳、肋骨都現形，而後方的露背，幾乎開到臀部，下半身的禮服則是透膚材質，一雙美腿若隱若現，火辣指數爆表。Ella與張清芳合唱歌曲〈這些日子以來〉，在歌曲最後，兩人還親密的嘴對嘴親吻，展現好交情。
一曲合作結束，Ella立刻變身主持人，對觀眾用台語問道：「我們張清芳小姐，有水嗎？你們愛不愛張清芳？」接著笑說，今天很多的長輩朋友，所以表達喜歡的方式都很含蓄，因此要求全場粉絲跟著自己一起喊「張清芳我愛妳」，觀眾捧場照做，Ella開心問張清芳：「有爽嗎？」而後表示，「好的歌手，值得愛她一輩子。」
張清芳聽聞，不掩飾地展示對Ella的喜愛，「我真的很希望邀妳來唱歌，在座每一位都是我的見證人，我真的非常喜歡她，她是我的接班人。」讓Ella又驚又喜，不過張清芳也許認為「接班人」過於嚴肅，連忙改口稱Ella是「乾妹妹」。Ella則是分享張清芳的暖心事蹟，原來Ella弟弟離職時，張清芳立刻拿到弟弟的電話，還傳簡訊給他，問要不要介紹工作給他，甚至Ella與張清芳的共同朋友生病了，張清芳也熱心介紹醫生。