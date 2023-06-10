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崑山科大歡送2800名畢業生 清水俊克獲頒名譽博士侯友宜見證

▲崑山科大校長李天祥(左)頒贈名譽博士予前台灣松下總經理清水俊克(右2)，新北市市長侯友宜(左2)擔任見證人（圖／記者張振興攝，2023,06,10）
▲崑山科大校長李天祥(左)頒贈名譽博士予前台灣松下總經理清水俊克(右2)，新北市市長侯友宜(左2)擔任見證人（圖／記者張振興攝，2023,06,10）

記者張振興/台南報導

崑山科技大學今(10)日舉行111學年度畢業典禮，歡送近2800名畢業生，前立法院長王金平、新北市長侯友宜皆蒞臨現場，分別為學生頒獎，同時頒贈名譽博士學位予日本松下氫燃料電池新能源專家清水俊克。

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▲前立法院長王金平代表頒贈大專優秀青年獎（圖／記者張振興攝，2023,06,10）
▲前立法院長王金平代表頒贈大專優秀青年獎（圖／記者張振興攝，2023,06,10）
崑山科大與各大產業鏈結密切，近年更與Panasonic集團交流密切，共同擘劃智慧節能應用與技術開發，協助開發氫能源與燃料電池之研究，使崑大研究團隊受益良多，相關研究成果也正積極應用於綠能產業和發表於國際期刊。畢業典禮當天清水俊克獲頒名譽博士學位，因台灣松下電器總部位於新北市，與該市淵源甚深，新北市市長侯友宜特別南下擔任頒授名譽博士見證人，並致詞給予畢業生祝福。


崑山科大畢業典禮上，總統蔡英文與副總統賴清德以錄影的方式，遠端傳送畢業祝福，不僅如此，名模林志玲更以神祕嘉賓的身分，特別錄製影片鼓勵畢業生：「崑山科技大學的同學恭喜你們畢業了！除了祝福你們畢業之外，未來的日子希望每一個人都可以不忘初心，帶著勇氣和善良的心去面對世界，讓我們一起相信，只要我們加油，可以一起為美麗人生創造無限的可能性，加油！」讓畢業生相當驚喜。


侯友宜表示，人生有很多選擇的方向，無論想做什麼工作，畢業都是新的里程碑，在校所學要好好運用，崑山科大與各大產業鏈結密切，也榮獲教育部多項肯定，是一所優質的技職大學。我首度參加大學的畢業典禮，學業是一個過程，要找到適合自己的工作，命運是自己決定，別人意見參考，自己的選擇也要勇於承擔。


校長李天祥畢典致詞時表示，該校已經連續6年榮獲教育部高教深耕計畫補助，金額近11.5億元，績效為私立科大第一，更連續9度榮獲中國工程師學會選拔為產學績優單位。根據104人力銀行調查，崑山科大畢業生平均薪資中南部私立科大第1，《遠見雜誌》調查2022企業最愛私立科大，該校也拿下工程類全國私立科大第2名，畢業生就業率超過9成5，無論是產學、競賽、專利或各項成果皆亮眼，在全校師生的努力下，建立成功的技職品牌，期許今日的畢業生能貢獻自己的力量回饋社會，未來都能成為學弟妹的榜樣。


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