中華醫大畢典2155位畢業生揮別校園 國際生親友團來台獻祝福

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總統蔡英文以賀電祝福畢業生，並期勉離開校園後要積極探索理性自我，明確職涯發展規劃及創新多元跨域學習，以邁向璀璨耀眼人生。副總統賴清德則錄製影音提勉畢業生學習醫學博士杜聰明樂學至上的精神，活到老、學到老，隨時保持求知若渴的心不斷吸取他人智慧的精華，創造無限的可能，並且要用心努力，每個人都是社會的關鍵角色。
校長孫逸民致詞時以近來在全球刮起旋風、有AI教父之稱的黃仁勳話期勉畢業生，在人生的職場中遇到困難及挫折時，要能正視錯誤，以謙遜的態度尋求幫助，拯救自己的工作。在人生的職場中，要不斷的奔跑，為了覓食而奔跑，或是為了逃離被當作食物而奔跑，要能忍受旅程中的痛苦和苦難，來實現夢想。人生之路不可能一帆風順，但正視錯誤不逃避，在錯誤中學習找出新機，夢想終有實現的時候。孫逸民校長也以畢業校友在各行各業優異的表現和成就，向畢業生喊話，要有自信，傾力發揮所長、擦亮華醫的招牌。
今年的畢業生中，有12位分別是馬來西亞、越南、泰國和香港的國際生，另有32位來自越南的南向專班的學生也順利完成學業，多數決定留在台灣就業或繼續升學研究所，少部份要返回家鄉創業及就業，畢業在即，除了感謝師長的教導和同學的情誼，也對台灣的美食稱讚不已。來自馬來西亞的幼保系畢業生梁瑗凌、寵護系沈欣怡、食營系戚荔萱以及越南的長照系的黃氏草、楊氏草銀，則有10多位親友組團特地前來參加畢業典禮，成為會場最熱鬧、陣容最大的親友祝福團。