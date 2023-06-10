海洋連結台灣和世界！總統蔡英文主持國家海洋日慶祝活動
行政院海洋委員會於今(10)日，在高雄市高雄海洋流行音樂中心海音館，舉行第4屆國家海洋日慶祝活動，總統蔡英文表示，海洋連結了台灣和世界，當全世界在疫後都恢復正常交流，美麗的台灣也張開雙手，透過海洋擁抱全世界，歡迎國際的朋友來到台灣。
記者黃守作／高雄報導
第4屆國家海洋日慶祝活動，是由總統蔡英文主持，海洋委員會主任委員管碧玲、高雄市長陳其邁、立法委員許智傑、賴瑞隆、莊瑞雄、邱議瑩等人，以及我國友邦和駐台使節代表，包括帛琉歐儒侃大使、諾魯凱法斯大使、吐瓦魯潘恩紐大使、聖露西亞勞勃‧路易斯大使和韓國李殷鎬代表等14個大使館或代表處均派員出席。
海洋委員會主任委員管碧玲表示，非常感謝各界對於海洋委員會的期許與助力，而海洋委員會承擔三安四海的任務，一方面在遼闊的海洋與綿延的岸際，守護「國安、治安與平安」，一方面肩負「海洋污染防治、海洋廢棄物治理、海洋生態保育、以及海洋產業發展」的任務。
高雄市長陳其邁說，我國原住民族有16族，很多跟南太平洋友邦同一起源，在文化、歷史、安全及海洋永續都有非常強勁的連結，因此與會來自於南太平島的國家都覺得備感熱情，也見證海洋國家的「海洋首都」-高雄，以擁有多元燦爛的海洋文化感到驕傲。
總統蔡英文表示，這些年來，政府陸續推動「向海致敬」的政策，鼓勵國民從事海洋活動，要對海洋事業給予適當的輔導、協助、獎勵與補助，政府要積極處理海洋污染，也希望在兼顧環境永續的同時，為台灣打造優質的海洋產業發展環境。
蔡英文並頒發三等海巡專業獎章，以感謝盈榮638號、日大旺號、滿勝發6號漁船的船長及公司，以表彰船長不畏風浪、冒險救助遇險的國際船隻，充分發揮了海洋互助的精神，更讓台灣享譽國際。