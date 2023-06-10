林志玲鬆口「不回演藝圈」！親揭未來動向：我不需要被大家做比較
「台灣第一名模」林志玲自從與日本男星AKIRA結婚生子後，就鮮少出現在幕前活動；近日，她登上蔡康永主持的談話節目《眾聲》，突然宣佈：「不想再回演藝圈工作，我希望永遠是大家心中的志玲姊姊。」並透露「未來動向」。
記者黃雅琪/綜合報導
林志玲登上蔡康永主持的談話節目《眾聲》，蔡康永提問：「小孩大到一個程度，不需要你了，你會重新回演藝工作嗎？」林志玲搖頭回應：「他大到一個程度不需要我了，你想會是幾歲？那我現在是幾歲，你去加一加就知道這個答案了。」
林志玲希望自己能成為：「大家心中永遠的志玲姊姊！我希望以後我白髮，大家記得還是黑髮的我、很有溫暖度帶著微笑的我。」她透露「未來動向」主要會為了「慈善活動」出席，跟「美麗」相關的活動就婉拒：「因為妳不需要把自己再放在一個平台上，讓大家來做一個比較。」
林志玲與老公AKIRA，日前歡慶「結婚4週年」紀念日坦言，過去總是希望可以讓家人保有充分隱私，鮮少對外分享個人家庭生活，但自從去年分享「小寶貝誕生」的喜訊後，接獲很多媽媽們的回饋，讓她發覺原來持續傳達「媽媽正能量」的一面，也是現在很重要的任務。