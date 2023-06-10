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永續海洋研究！國家海洋研究院展示成果

▲海洋委員會國家海洋研究院院長陳建宏(左)向總統蔡英文說明該院永續海洋研究成果。(圖／記者黃守作攝，2023.06.10)
▲海洋委員會國家海洋研究院院長陳建宏(左)向總統蔡英文說明該院永續海洋研究成果。(圖／記者黃守作攝，2023.06.10)

記者黃守作／高雄報導

總統蔡英文於今(10)日到高雄主持第4屆國家海洋日慶祝活動，並到海洋主題展現場，聽取國家海洋研究院院長陳建宏說明該院永續海洋研究成果，肯定國家海洋研究院在我國邁向海洋國家的路徑上，不斷鋪墊重要的基石，持守永續精神，深耕海洋事務相關之科研。

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總統蔡英文，是由海洋委員會主任委員管碧玲、高雄市長陳其邁等人陪同，參觀海洋主題展，並聽取國家海洋研究院院長陳建宏說明該院永續海洋研究成果。

▲行政院海洋委員會國家海洋研究院展示成果。(圖／記者黃守作攝，2023.06.10)
▲行政院海洋委員會國家海洋研究院展示成果。(圖／記者黃守作攝，2023.06.10)
國家海洋研究院院長陳建宏簡報說，國家海洋研究院以永續海洋為主軸參與海洋主題展，包含蒐整全國海洋調查與海洋模式預報，作為諸多海洋事務決策基礎的國家海洋資料庫及共享平台(NODASS)，以及透過海域風險資訊透明，讓國人可依據自身能力，自行判斷風險的「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」，並為加速能源淨零碳轉型速度，我國持續投入黑潮綠能發電開發，今年將於台東海域，進行實海域發電試驗。

陳建宏說，海洋資料庫及共享平台彙整各部會與海洋委員會歷年來的海洋監測資料，包括水文資料、生態資料、以及國土變遷資料，可作海域防災、海洋生態保育、國家安全、海洋產業、海汙求償等無數應用，是我國發展為海洋國家的科學基礎。

陳建宏表示，至於「GoOcean海洋遊憩風險資訊平台」，則是海洋資料庫的一個具體應用，這是針對國人海域遊憩安全，開發出來的新平台，讓國人可以依照自身的能力，以及海域即時狀況，來判斷海域遊憩的風險。

陳建宏指出，國家海洋研究院已於去(111)年在小琉球海域成功錨碇測試，由國海院與國內重要研究型大學共同發展的洋流能發電機組，發電量如預期，今(112)年將於台東海域進行更深、更久的實海域測試，以發展台灣海洋綠能。

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