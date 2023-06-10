楊鏽惠被AI推薦看書《兩個女人的戰爭》！胡瓜笑翻：大家都知道誰
由綜藝天王胡瓜、賴慧如主持的《最強綜藝秀》，本集來到了元智大學，體驗麵包節傳統活動，只有這一天宿舍可以讓異性進出送麵包表達心意。結果節目突發奇想了一個遊戲，女生搭電梯到頂樓，男生則是以跑樓梯的方式到達頂樓，送出表達心意的麵包，結果意外讓楊繡惠和馬國畢親在一起，讓大家尖叫連連。
記者詹鎰睿/綜合報導
節目現場找了4對同學來進行遊戲，為了讓鏡頭畫面多元在跑樓梯的過程中，胡瓜則派出男藝人在後面跟跑，沒想到馬國畢跑到頂樓時氣喘吁吁嘴唇發白，被胡瓜問「不是有參加三鐵，怎麼會這樣？」而胡釋安則是在到達時，腿軟差點跌倒。
但為了讓表達心意的同學進一步的接觸與認識，胡瓜臨時加入一個「幸福的小遊戲」，由馬國畢和楊繡惠示範要近距離臉貼臉，要一起吃完叼著的餅乾，楊繡惠雖然嘴上說不要，但綜藝魂超強的兩人看到餅乾擺在面前時，還是快速地咬上想趕快進行遊戲，結果過程中被推了一把，兩人嘴唇親在一起讓現場發出尖叫聲，頓時氣氛high到最高點。
最後胡瓜還介紹了圖書館內有一面AI功能的電子書牆，依據拍照時的照片，判斷出年齡以及你當時的表情喜怒哀樂，經過綜合大數據的分析後，再來推薦書籍給你。胡瓜的顯示書籍為《唯一真正需要改變的只有自己》，讓眾人哄堂大笑。最後楊繡惠的更是奇妙，AI竟然推薦她要看《兩個女人的戰爭》，胡瓜見狀則笑說：「大家都知道是誰！」讓楊繡惠哭笑不得。