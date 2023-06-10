曾遭張柏芝狠甩！古惑仔「蕉皮」絕跡港影視　55歲帥氣近況曝光

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《古惑仔》系列港片是許多6、7年級生的回憶，主演鄭伊健、陳小春、林曉峰、謝天華、錢嘉樂，時隔至今27年仍維持友誼，不但一起舉行「古惑仔友情歲月」演唱會，更合體再演出《黃金兄弟》，但場場表演都獨缺「蕉皮」朱永棠。
朱永棠日前接受港媒訪問解釋：「還是自己一個遺憾，可能十幾年前一點誤會，實情就不說啦，就大家無緣合作。暫時不想牽涉到（太多），其實也都十幾年，自己都釋懷，希望靠自己努力，在中國大陸有自己的事業。」對於和解一事，朱永棠認為：「先做自己事情吧！順其自然。」
曾與張柏芝熱戀！捧紅她就被甩
其實朱永棠曾與陳小春、謝天華組過舞團「風火海」，但沒有維持多久便解散。1996年，朱永棠開始演出《古惑仔之人在江湖》系列電影，因為外型帥氣立刻擄獲大批粉絲，還與1998年剛從澳洲返港的張柏芝熱戀，並透過身為香港知名經紀人的哥哥朱永龍，介紹張柏芝入行拍廣告、電影力捧她，最終張柏芝與他們鬧翻，投靠向華強公司發展。
轉往中國大陸發展！朱永棠唱歌、演戲樣樣來
朱永棠在結束《古惑仔》系列電影之後，也曾拍攝其他電影《當男人變成女人》、《赤裸天使》、《兩個獨立包裝的女人》但多為配角或客串，後決心轉往中國大陸發展。2005年，朱永棠淡出演藝圈並與港星譚凱欣結婚，婚後育有2女；2009年，他開設男性美容院從商。
現年55歲的朱永棠，在中國大陸娛樂圈發展順利，直言：「內地市場其實很大，如果你努力的話，基本上工作是可以做不完，不停都會有工作，每年、每月都有。」今年4月底，朱永棠還推出自己作詞、作曲的新歌〈兄弟歸來〉，忙於西安、南京等地宣傳！他透露，接下來還會推出2部電影，一部是《風速極戰》與謝天華合作，林曉峰客串演出；另一部《熱血燃燒》（暫名）今年會上映，是與兄弟陳小春、謝天華合演。