美國專家宣布「聖嬰現象」捲土重來！持續到2024年　關鍵影響曝光

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NOAA也說明，根據「聖嬰現象」強度，可能會造成一系列影響，例如增加世界某些地區發生強降雨和乾旱的風險，同時可能會導致氣溫創下新紀錄，預估到冬天，有84%的機率出現「中等強度以上的聖嬰現象」，有56%的機率發展為「強度聖嬰現象」。通常在聖嬰現象出現時，大西洋颶風的活動會被抑制，相對的有利於太平洋中部與東部海盆海域生成強烈颱風。
氣象局長鄭明典早在5月份就指出，觀測到東太平洋赤道區水溫變暖，聖嬰現象正在發展中。在聖嬰發展年由於暖海水區域東移，颱風生成位置也隨之東移，距離台灣會更遠。氣象局官網也說明，聖嬰或反聖嬰現象對西北太平洋的颱風生成數、侵台颱風總數影響均不大，主要是對颱風形成位置有影響。在聖嬰發展年的夏季及秋季，西北太平洋颱風生成位置比正常年較偏向東南，距離臺灣與東亞陸地較遠，颱風在洋面上的時間較長，颱風強度亦略為偏強。
氣象專家賈新興則在6月3日時指出，最近3個月的海溫距平圖顯示，秘魯外海的海溫異常偏暖，根據聖嬰指標顯示，今年2月至4月數值為-0.2，預報則顯示於5至7月，出現聖嬰的機率高達8成，持續至冬季仍有7成機率，「蓄勢待發的聖嬰現象」。
聖嬰現象的可能影響有什麼？賈新興也詳細說明「颱風生成位置偏東偏南、颱風生命期長、強度偏強」，但對於颱風是否會侵襲台灣的關聯性則不高，還是要看颱風生成時的大氣環境。