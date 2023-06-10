金鐘獎主持人陳凱倫95歲母親逝世 跪病床前對視最後1分鐘淚別
資深男星陳凱倫曾3度獲得金鐘獎「最佳主持人」肯定！他高齡94歲的母親，今（10）日下午4點40分離世，享耆壽95歲。他不捨地說，自己跪在病床前與母親對看最後1分鐘淚別：「美麗的媽媽安詳離世。」
記者黃雅琪/綜合報導
根據《中時新聞網》報導，陳凱倫相當不想觸碰「今天」：「要來送媽媽離去的失落，體貼的太太先趕去醫院處理，讓我在家先吃完午餐，而我？為了讓自己心情能平靜面對，開始在家裡大掃除。」他補充提到，希望整理全家及媽媽的房間，讓今晚回家的家人可以有一個溫暖乾淨的家。
陳凱倫提到，當時母親的心臟血氧檢測機數字，徘徊在紅色警戒邊緣，家屬們的心情都很緊張，就怕回家會錯過母親最後一程。陳凱倫難過表示：「媽媽臨走前突然睜開眼看我們最後1分鐘」，他與媽媽淚別、跪地送行，一直到醫護人員來拔掉鼻胃管。
陳凱倫曾透露，母親是在去年的時候罹患新冠肺炎住院，康復後卻又發生褥瘡再次住院，後續出現無法吞嚥的問題因而裝上鼻胃管，無奈的是母親頸部長出惡性腫瘤、擴散到淋巴，當時他感到非常崩潰，卻得鼓勵自己：「我一定要好好活下去，媽媽還躺在安寧病房，等著我去照顧她。」