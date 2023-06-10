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牧師也會被AI取代？德國教堂讓ChatGPT佈道　教徒認「缺乏靈魂」

▲德國南部小鎮福爾特（Fuerth）的一座教堂，9日讓聊天機器人ChatGPT來進行佈道，吸引大批民眾參加。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國南部小鎮福爾特（Fuerth）的一座教堂，9日讓聊天機器人ChatGPT來進行佈道，吸引大批民眾參加。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

隨著ChatGPT問世掀起AI聊天機器人熱潮，外界好奇AI究竟能在哪些工作上取代人類，而德國南部小鎮福爾特（Fuerth）的一座教堂，在9日就讓ChatGPT化身為祭壇上方螢幕的講師，替場中的信徒佈道。全程40分鐘，包括佈道、禱告和音樂，皆由ChatGPT完成。這項實驗吸引了周圍民眾的好奇，儀式開始前等著進教堂的民眾在場外大排長龍，不過親身體驗過後，有信徒認為AI的佈道「缺乏靈魂」。

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根據《美聯社》報導，維也納大學的哲學家席莫萊因（Jonas Simmerlein）構思了這場別開生面的活動，他與ChatGPT一起合作，讓ChatGPT以4種人類的形象在教堂祭壇上方螢幕中輪番現身，帶領教眾佈道與唱詩歌。

席莫萊因表示，雖然這是自己提出的點子，但實際內容大概98%都由ChatGPT自行完成，他只是詢問ChatGPT說，「如果你是一位牧師，正在教堂舉辦禮拜會，你會怎麼進行？」席莫萊因指出，他設定佈道的主題是「現在正是時候」，然後要求ChatGPT加入詠讚、祈禱、祝福等環節，最終就能獲得一套挺有模有樣的儀式。

ChatGPT首先以黑人講師的形象出現在螢幕上，AI的開場白表示，「親愛的朋友們，我十分榮幸站在這裡，成為今年德國新教徒大會上第一個向人們佈道的人工智能」。螢幕上的AI化身表情呆板，語氣也十分平緩單調。

在教堂內參與儀式的54歲女教徒施密特（Heiderose Schmidt）表示，一開始對於AI佈道十分好奇與興奮，隨著儀式進行，漸漸覺得越來越反感，因為AI化身沒有靈魂也沒有表現出情緒、沒有肢體語言，語速快又單調，讓她很難保持專心。但施密特也補充，對於年輕一代的教眾，更習慣網路與AI的人們來說，或許會有不同感受。

而一位從科隆帶著一群青少年前來參加儀式的牧師表示，整體來說AI的表現讓他印象深刻，「我曾以為它會更糟」，不過牧師認為AI確實缺少了些感情和靈性，而這正是佈道中的關鍵元素。

荷蘭特溫特大學的科技倫理研究員普齊奧（Anna Puzio）表示，AI應用在宗教場合比想像中的更具潛力，出於各種原因，人們有時候不太與旁人分享自己的體驗，但分享給AI又是另一回事。不過普齊奧也指出，AI跟真人太像，存在被有心人士用來欺騙大眾的風險。另外普齊奧強調，現存多種不同宗派，AI佈道也只是其中一種宗教觀點，但她擔心AI會被當作強化某種特定觀點的工具。

至於這場實驗的設計者席莫萊因則認為，AI可以輔助，但終究無法替代人類在宗教儀式中的地位，因為AI無法與教徒即時互動，當教徒在儀式中發笑的時候AI不會有任何立即的回饋，且AI也不像人類牧師，能與教徒發展出長期的情感連結。

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