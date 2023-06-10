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最美發言人徐千晴控訴遭主管性騷　柯文哲挺她：沒有這樣就算了！

▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨發言人徐千晴。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

政壇性騷擾風波燒不停，有「政壇最美發言人」之稱的民眾黨發言人徐千晴今 (10)日控訴遭到已離職的主管性騷擾，她也感謝民眾黨主席柯文哲並未就此姑息，反而是支持她報案，處理方式讓她心存感激。

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徐千晴在臉書發文表示，她從2022年2月14日起擔任民眾黨發言人，但就在同個月就遭到當時某位已離職的長官性騷擾，幾經思考掙扎，決定告知她的直屬主管。

徐千晴說，她的故事跟近來被體制吃案，不得已只能透過臉書為自己發聲的受害者，有所不同。「我的故事 沒有這樣就算了 」，她的直屬主管認為這是必須嚴肅面對的重大事件，第一時間就直接回報給黨主席柯文哲。

徐千晴表示，她很感謝當時還是台北市長的柯文哲，在持續二級警戒的疫情中，日以繼夜忙得焦頭爛額。他可能甚至對我這個剛進來不到一個月的黨工，印象根本不深，卻立刻處理我的事。柯文哲指示時任直屬主管帶著我到警察局備案，保留總總證據，同時請直屬主管將相關狀況全部告知負責性騷擾防治業務的同仁，她與加害者之間不再需要有任何的業務接觸，並嚴厲告誡加害者不可再犯，處理方式讓她心存感激。

徐千晴表示，因為證據充分，她想過要走司法程序直接提告，但那時候剛入職場，她還沒來得及證明自己，真的不希望性騷擾受害者這個標籤，成為徐千晴這個名字的唯一連結、僅有的代表作。她很感謝柯文哲主席與時任直屬主管的處理，這就是我現在還在這裡的原因。

徐千晴說，她深知作為女性在各行各業的不容易，也希望加害者真心知道自己錯了，都不應該用自己的權勢來達成任何目的。最後她也對這位加害者說，「如果敢出來挑戰我，我將會讓你成為法院認證的變態。 」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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