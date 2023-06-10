張清芳17歲帥兒罕見曝光！優秀基因遺傳媽媽 遭母拆台「不聽話」
張清芳一連在台北小巨蛋舉辦2場「張清芳Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」，今（10）日迎來演唱會首日，台下坐滿1萬2500名粉絲。除了邀來瘦子、Ella擔任嘉賓外，整場演唱會驚喜連連，就連張清芳的17歲帥兒Nathan也是嘉賓之一，使Nathan罕見曝光，更獻出「第一次」登台。
記者吳雨婕/台北報導
在演唱會節目的第四段主題「Loved Ones 最愛」當中，張清芳竟悄悄安排了17歲愛子Nathan加入演出，Nathan的初登場讓全場驚喜不已，母子倆更合唱〈這世界〉，不僅是難得的溫馨同框，也是Nathan的在舞台上的歌唱初登場，Nathan穩健的台風與歌聲也令人激賞不已。曲畢，張清芳開心介紹：「這是我的『大犬』，他今年高中畢業，以前不太聽話。」沒想到Nathan一聽，竟然「欸」了媽媽一聲。
張清芳對Nathan說：「我是說，現在長大了，今天那麼多叔叔、阿姨，以後乖一點，要聽媽媽的話。」母子互動完，張清芳把舞台交給兒子，Nathan單獨獻唱了歌曲〈Always〉，精湛唱功完美遺傳到媽媽。張清芳在演唱會上唱好唱滿，不僅演唱了鮮少演唱的聖歌〈水深之處〉，還特別安排了媽媽最愛的歌曲〈藍玲子〉，她形容〈藍玲子〉一定要唱給媽媽聽，因為媽媽對她說：「趕快唱喔，不然等不到了。」
演唱會所有編曲更經過大量重新編排，結合弦樂與國樂並搭配FULL BAND一共49位樂手，可說是人數再創新高，令人驚豔的是此次更加入16位舞者復刻經典70年代的大型排舞現場。而張清芳所有的服裝也皆由造型師從歐洲訂購，一連5套造型令人目不暇給，而這些都是張清芳獻給觀眾們的巧思，期望大家有著與過往全然不同的聽覺與視覺饗宴。