鄭容和飆《小酒窩》：林俊傑大哥超棒！高喊最愛城市是台北
韓星鄭容和演唱會2023 JUNG YONG HWA LIVE ALL-ROUNDER IN TAIPEI今（10）日登場，除了演唱和林俊傑合作的《Checkmate》，鄭容和還獻唱《小酒窩》，笑稱林俊傑是超棒的大哥。此外，鄭容和問粉絲：「我最喜歡的城市是哪裡知道嗎？是台北，我最喜歡台北！」融化台北國際會議中心全場粉絲的心。
記者羅凌筠/台北報導
鄭容和說：「好久不見，我想你們！我愛你們！好久不見，大家過得好嗎？」並提到：「我是14年間一直all around狀態的鄭容和，這次的概念是all around，真是剛好符合我！我是歌手、創作歌手、吉他手、鋼琴手、舞者、又是製作人，在這裡面最會的是跳舞。」鄭容和俏皮的言語，頓時引來台下粉絲呵呵笑。
當然，鄭容和也與粉絲約定，今年還能來台北。似乎對粉絲有很多話要說，他表示：「我呢，2019年的時候退伍，真不敢相信已經過了3年半的時間，因為疫情的關係，好像所有東西都停止的那段時間，我感受到了很多東西，因為我一直在表演，結果因為疫情的關係就不能表演，你們知道我有多想你們嗎？」
這次歌單洋洋灑灑超過20首，鄭容和身穿白色風衣，頂著一頭金髮，背著吉他連續飆歌，一連演唱《Jellyfish》、《Energy》、《Summer Night In Heaven》、《The Moment》、《Diamond Girl》、《One Fine Day》、《Password》、《Life is a Party》等，給台灣樂迷一個如癡如醉的夜晚。