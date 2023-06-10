啦啦隊女神Yuri首次代言房地產　「冠傑Ui」搶青年首購族

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徐國振指出，冠傑建設成立於2009年，以「美學創新，誠信安心」定錨建築事業，推案以首購年輕為主力，從規劃設計端即能妥善思考生活需求，在有限的坪數限制下，反覆推敲拿捏有感的空間坪效，在建材上更是不斷嘗試未來生活趨勢，無論是科技安全、淨軟水、管線安排等，打造超值精品宅。今日公開的「冠傑Ui」集品牌理念大成，無論是地段、格局、建材都是一時之選，已有逾千組預約客戶。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，「冠傑Ui」為地下3樓、地上15層的雙塔式建築，規劃24~37坪、2~2+1房隔局，每坪開價33~35萬元。車位採全平面車位，社區出入搭載先進「人臉辨識」系統；此外，健康更是一大追求，配備光觸媒除菌電梯，全棟淨水、軟水設備；而建材部分，特別因應年輕人生活需求，配備了除氯功能的洗烘碗機、以及德國V&B、日本INAX、 American Standard 的免治馬桶等精品建材。
冠傑建設線上將一次出現三案銷售，展現擴展事業的決心，包含「冠傑Ui」總銷25億、「高鐵新特區」16億元、新五甲特區「菁英匯」18億元。其中「高鐵新特區」基地座落仁武霞海重劃區，距榮總商圈僅約1.1公里，距左營高鐵約1.7公里，距漢神巨蛋約3.1公里，具備完善的生活機能及交通網絡。立永國際總經理朱建雄表示，霞海重劃區因便捷交通與鄰近的左營高鐵特區有著巨幅落差的房價，在跳躍性房價成長下，可趁此階段入手口碑建商建案。