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PLG總冠軍賽／G4用辛特力卻依舊效果不佳　許總：主要是體能考量

▲富邦勇士兩屆FMVP得主、洋將辛特力，在今年總冠軍的發揮不理想，上場兩戰球隊都輸球。（圖／PLG提供）
▲富邦勇士兩屆FMVP得主、洋將辛特力，在今年總冠軍的發揮不理想，上場兩戰球隊都輸球。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺北報導

新北國王今（10）日以107:97擊敗富邦勇士，這場比賽雙方都做出陣容上的調整，但最終結果卻大不相同，國王讓戴維斯上場，成功在首節壓制富邦內線只有33%的命中率，為四節最低；而富邦方面，辛特力此役則是持續低迷。兩隊教練賽後也對變陣的想法做出解釋。

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這場比賽富邦總教練許晉哲再度改變出賽球員名單，登錄兩屆FMVP得主辛特力、在G3發揮出色的外籍中鋒強森本場則是休息，大前鋒林孟學上先發。而國王方面，則是讓戴維斯替換了蘇士軒進入先發陣容。

國王這場比賽靠著更好的內線保護，製造了一些轉換機會，首節就取得13分領先，半場領先19分，也打下勝利的基礎。反而是辛特力今天重新啟用，卻依然被曼尼高牽制，自己全場16投5中，只有14分進帳；曼尼高則攻下大三元，全場得到16分18籃板10助攻。

事實上，曼尼高今天上半場在辛特力主防的情況下，兩節就攻下14分14籃板6助攻，反而是下半場換到周桂羽防守、以及富邦一些回合使用區域聯防後，只有再得到2分，其他數據也明顯下滑。

許總賽後解釋了自己在2連勝後，做出洋將調度的原因，「主要是體能上的考量，辛特力體能最充分，我們主力球員這幾場體力消耗很快，這場想給鋒線球員更多休息時間，讓老將有時間進行調整。」

許晉哲也說，曼尼高和辛特力在場上算是互相抵銷。至於之後的比賽會不會再做出洋將調度，他則表示要看看明天的情況，團隊做完影片的檢討後，會做出決定。

至於國王總教練萊恩則是認為辛特力和強森都是很出色的球員，差別在於前者是鋒線球員，球隊會在不同的對位上去做出調整，「我們今天無論是曼尼高還是林金榜，在對位辛特力上都做得很確實。」

而讓戴維斯先發出賽的方面，萊恩並沒有透露太多關於陣容的想法，只表示他認為富邦在防守戴維斯和蘇士軒的方式上很不同，所以球隊認為讓前者提早出賽，後者從板凳出發會更好一些。

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