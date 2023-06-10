PLG總冠軍賽／G4用辛特力卻依舊效果不佳　許總：主要是體能考量

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國王這場比賽靠著更好的內線保護，製造了一些轉換機會，首節就取得13分領先，半場領先19分，也打下勝利的基礎。反而是辛特力今天重新啟用，卻依然被曼尼高牽制，自己全場16投5中，只有14分進帳；曼尼高則攻下大三元，全場得到16分18籃板10助攻。
事實上，曼尼高今天上半場在辛特力主防的情況下，兩節就攻下14分14籃板6助攻，反而是下半場換到周桂羽防守、以及富邦一些回合使用區域聯防後，只有再得到2分，其他數據也明顯下滑。
許總賽後解釋了自己在2連勝後，做出洋將調度的原因，「主要是體能上的考量，辛特力體能最充分，我們主力球員這幾場體力消耗很快，這場想給鋒線球員更多休息時間，讓老將有時間進行調整。」
許晉哲也說，曼尼高和辛特力在場上算是互相抵銷。至於之後的比賽會不會再做出洋將調度，他則表示要看看明天的情況，團隊做完影片的檢討後，會做出決定。
至於國王總教練萊恩則是認為辛特力和強森都是很出色的球員，差別在於前者是鋒線球員，球隊會在不同的對位上去做出調整，「我們今天無論是曼尼高還是林金榜，在對位辛特力上都做得很確實。」
而讓戴維斯先發出賽的方面，萊恩並沒有透露太多關於陣容的想法，只表示他認為富邦在防守戴維斯和蘇士軒的方式上很不同，所以球隊認為讓前者提早出賽，後者從板凳出發會更好一些。