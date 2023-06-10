THE BOYZ登上北流！周鶴年清唱〈想見你〉、賢在自稱男友狂撩粉絲
韓國男團「THE BOYZ」今（10）日登上台北流行音樂中心開唱，舉行第二次世界巡迴演唱會「THE BOYZ 2ND WORLD TOUR：ZENERATION」，11位大男孩帶來近20首夯歌滿足「THE B」（THE BOYZ粉絲稱號）：〈THRILL RIDE〉、〈Maverick〉、〈REVEAL〉、〈ROAR〉等曲，周鶴年加碼唱〈想見你〉副歌獻給台灣粉絲，賢在中文甜喊「我是大家的男朋友！」狂撩粉絲，現場尖叫聲不斷。
記者黃雅琪/綜合報導
被譽為韓國新生代顏值最高男團的「THE BOYZ」，不時展現迷人電力、燦笑、送飛吻、送愛心手勢樣樣來，男孩們更輪流大秀中文親切問候粉絲，上淵用中文說：「今天我們開心地享受舞台吧！」賢在甜喊：「我是大家的男朋友！」狂撩粉絲。柱延以台語打招呼：「大給賀（大家好），我是柱延！」還指著台下粉絲大喊：「老婆！」NEW用中文喊：「我愛你」跟粉絲們示愛，每位男孩都努力秀中文，還用中、韓、台語問候語接連甜炸台粉，撩得「THE B」心花怒放、尖叫聲不斷。
除了用中文問候台灣粉絲外，爸爸是香港人的成員周鶴年，更臨時加碼獻唱一段中文歌〈想見你〉，清唱副歌：「想見你只想見你，未來過去，我只想見你！穿越了千個萬個、時間線裡，人海裡相依。」當成送給台灣粉絲的特別驚喜。
「THE BOYZ」睽違3年再度來台開唱，抓緊時間跟粉絲們聊天，分享這兩天在台灣彩排的日常！其中柱延特別說到自己高中曾來過台灣，對於台灣美食念念不忘的他，這兩天有吃到大腸麵線、鳳梨酥；年紀最小的Eric笑說：「台灣東西太好吃，想長住在台灣！」
事實上此行三天兩夜的「THE BOYZ」，為了演唱會特別提早一天來台彩排，為求演出完美更一路彩排到半夜，主辦單位特別準備許多台灣美食為男孩們補充體力，除了昨日在聯訪許願成功的芒果冰、雞排，還吃到小籠包、珍奶，他們笑說：「很怕吃太多台北美食，會發胖！」