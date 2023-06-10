吳宗憲爆被「多位女藝人」性騷擾！恐怖細節全說了：男生也會遇到
藝人吳宗憲今（10）日出席東森保健食品代言人直播活動，與沈玉琳等多位直播圈天王天后同台直播，而談到近期社會上鬧得沸沸揚揚的性騷擾事件，吳宗憲則透露，自己在演藝圈同時被2、3位女藝人性騷擾過，不禁感嘆，「男生也是會被性騷擾的！」
記者詹鎰睿/台北報導
吳宗憲受訪透露，他過去也曾被女藝人性騷擾過，明明沒有一起吃飯、一起出去，最多見過一次面，結果同時間就有2、3位女藝人指控，「我在追她啊！」後來對方才道歉了事。吳宗憲強調，「其實男生也是會被性騷擾的！」也呼籲社會大眾千萬別不要成為加害者，「夜路走多一定會遇到鬼！」
至於被問到朱學恒性騷擾事件的看法時，吳宗憲驚訝表示，「你們問了我才知道。」再得知是酒後失態後，吳宗憲則提醒男生們要有自知之明，要能衡量自己的酒量，沈玉琳也在一旁強調，「當然喝醉不能當藉口！」
最後吳宗憲也分享，他對家裡的三位寶貝女兒管教較嚴，規定女兒們太陽下山前就一定要回家，對於性騷擾，他都有行前教育過，不過吳宗憲透露，其實Sandy在學生時期曾遇到一位女同學以「情緒勒索」方式告白，把Sandy逼到受不了，「就是因為這件事，才被我倉促地弄到西雅圖去念書。」
※【NOWnews 今日新聞
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