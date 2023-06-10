台中女全身瘀青慘死！疑遭邪教「驅魔」虐打 2女教友羈押禁見
台中市大里區一名35歲的游姓女子，在5日離奇陳屍租屋處，身上全身多處瘀青外，死者與2名室友皆為「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，該宗教曾發生以「驅魔」名義，虐毆信徒致死案件，案發後2名女室友卻詭異落跑，懷疑游女恐遭「驅魔」毆打致死，檢警先後拘提2名女室友、以及另外2名女信徒到案，今（10）依傷害致死罪向法院聲押，稍早台中地院裁定詹姓、許姓室友羈押禁見，其餘3人仍在審理中。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發勁過，本月5日游女倒臥在租屋處，失去呼吸心跳，室友發現後緊急報警求助，送醫後最終仍回天乏術，不過警方發現游女身體與四肢都有明顯瘀傷，且陳屍位置還放了一把把矽膠軟質拍痧棒。
警方深入調查後發現，該租屋處擺放許多宗教書籍、勸世字畫等宗教用品，而游姓死者與2名室友皆為「中華白陽四貴靈寶聖道會」信徒，該宗教在多年前就曾因以「宗教驅魔名義」，導致信徒遭虐死，宗教創辦人的「聖母」林欣月遭起訴，2020年才以100萬交保。
檢警懷疑，本案疑為中華白陽四貴靈寶聖道會另起爐灶所致，由於該租屋處為林欣月房產，因此警方以屋主身份傳喚她到案說明；林欣月初步供稱，自己只是將房子「奉獻」給游女等人使用，游女和其他人一起居住在這裡，未與游女等人聯繫。
※【NOWnews 今日新聞
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