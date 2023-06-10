烏克蘭反攻正在進行中！澤倫斯基樂觀看待：高級將領們都很高興
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）9日表示，烏克蘭已經展開反攻，但是並未達到目標，遭到俄軍擊退。而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），10日在基輔會見來訪的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）時，在記者會上被詢問到蒲亭的說法，澤倫斯基先是表達了對蒲亭的不屑，接著證實烏克蘭的反攻正在進行中，澤倫斯基沒有透露細節，但樂觀表示，烏克蘭的高級將領們「都很高興」。
記者倪浩軒/綜合報導
烏克蘭的反攻已經籌備多時，多家媒體報導都指出反攻已經展開，就在8日，烏克蘭參謀總部還在否認反攻已經開始，不過在蒲亭對外宣布烏克蘭反攻展開之後，基輔當局似乎也決定不隱瞞了。
根據《路透社》報導，在記者會上被問到蒲亭的說詞時，澤倫斯基先聳聳肩表達對蒲亭的不屑，接著證實「烏克蘭的反攻行動與防禦行動同時進行中，但我不會詳細說明它們處於什麼階段」，隨後澤倫斯基唸出一串烏克蘭高級將領的名字，並微笑表示「他們都很開心，請把這個消息轉告給蒲亭」。
根據英國國防部的情資顯示，烏克蘭的反攻行動在過去48小時中，於東部和南部多處陣線展開密集軍事行動，並成功撕開部分俄羅斯的防線。
英國國防部指出，烏克蘭在某些戰場上頗有斬獲，在其他戰場上則進展有限。而俄羅斯的防禦也是好壞參半，在某些陣線中展現出有紀律的機動部署，在某些陣線則已經開始撤退，且在撤軍過程中，還因為誤觸自己埋下的地雷而傷亡。俄羅斯國防部則仍然聲稱，烏克蘭的所有進攻都以失敗告終。