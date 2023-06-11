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北投「關渡鹹粥」命案！闆娘遭槍擊喪命　嫌犯今凌晨落網

▲10日下午，位於台北市北投區的「關渡鹹粥」，發生一起槍擊命案，店內越南籍43歲的潘姓老闆娘，遭50歲的周姓男熟客開槍射殺、送醫不治，11日凌晨2時許，於新北市林口、八里一帶某宮廟，逮捕涉案的周男。（圖／翻攝畫面）
▲10日下午，位於台北市北投區的「關渡鹹粥」，發生一起槍擊命案，店內越南籍43歲的潘姓老闆娘，遭50歲的周姓男熟客開槍射殺、送醫不治，11日凌晨2時許，於新北市林口、八里一帶某宮廟，逮捕涉案的周男。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

10日下午，位於台北市北投區的「關渡鹹粥」，發生一起槍擊命案，店內越南籍43歲的潘姓老闆娘，遭50歲的周姓男熟客開槍射殺、送醫不治，而周男在犯案後逃逸。警方獲報後，隨即組成專案小組，漏夜追查，11日凌晨2時許，於新北市林口、八里一帶某宮廟，逮捕涉案的周男，至於周男的犯案動機，是否因感情糾紛等因素？警方還要再深入釐清。

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▲10日下午，位於台北市北投區的「關渡鹹粥」，發生一起槍擊命案，店內越南籍43歲的潘姓老闆娘，遭50歲的周姓男熟客開槍射殺、送醫不治，11日凌晨2時許，於新北市林口、八里一帶某宮廟，逮捕涉案的周男。（圖／翻攝畫面）
▲10日下午，位於台北市北投區的「關渡鹹粥」發生一起槍擊命案，43歲的潘姓老闆娘，遭周姓男熟客開槍射殺、送醫不治，11日凌晨2時許，警方於林口、八里一帶某宮廟逮捕周男。（圖／翻攝畫面）
據警方調查，10日下午1時許，周男突然闖入店內，持槍朝潘姓老闆娘射擊，潘女左胸中彈倒地，送醫傷重不治。周男犯案後騎乘機車逃逸，先在社子島一帶丟棄機車，之後又搭計程車逃亡。據了解，周男是北投區居民，平時以打零工為生，住處與鹹粥店相距不遠，也是店內常客，周男疑似因愛慕、追求潘女遭拒，導致心生不滿，遂引來殺機，但詳細犯案動機，還要再進一步調查。

而周男犯案後，隨即騎乘機車往大同區方向逃逸，專案小組會同雙北刑大、三重分局及林口分局，漏夜追查周男下落，於11日凌晨，在林口火力發電廠旁的一處土地公廟內，逮捕犯案的周男，目前已帶返警所偵辦中，後續除釐清犯案動機，還將調查槍枝來源等。

▲10日下午1時許，周男突然闖入店內，持槍朝潘姓老闆娘射擊，潘女左胸中彈倒地，送醫傷重不治。周男犯案後騎乘機車逃逸。（圖／翻攝畫面）
▲10日下午1時許，周男突然闖入店內，持槍朝潘姓老闆娘射擊，潘女左胸中彈倒地，送醫傷重不治。周男犯案後騎乘機車逃逸。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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