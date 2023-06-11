蔡阿嘎神隱6天首吐內心話 捫心自問：要繼續創作嗎？
百萬YouTuber蔡阿嘎日前因「日本5家地雷連鎖店」的影片，受到網友砲轟，即便2度道歉，也將影片下架仍無法止住怒火。蔡阿嘎神隱6天沒更新頻道，昨（10）日晚間，他在臉書上首度抒發自己的心情，捫心自問「要繼續發片創作嗎？」
記者薛羽彤/綜合報導
蔡阿嘎月初發布「日本5家地雷連鎖店」引發不小騷動，即便道歉風波仍不段延燒，昨日晚間他在臉書上說出自己內心話，表示很抱歉自己占用社會版面資源，「做了不好的事情，也完全接受大家的批評指教，我真心認錯，沉澱自己，並設法改善。」因此事他也捫心自問該不該繼續創作？他知道身邊還有許多支持他的粉絲在等著他，「還願意原諒我們、也一直相信我們的人，為了你們，也為了身邊的夥伴，我必須趕緊調整腳步、虛心改過」。
蔡阿嘎堅定表示，若在此停住不繼續創作，就無法證明自己是真心悔過，「希望在幾年後的未來，無論好壞，都期許自己，能回頭對當時的自己說：『謝謝你當時的不放棄！』」貼文一出，也引來許多支持者關心，「發揮影響力讓社會更加美好」、「知錯能改就好 加油 以後嘴下留人」、「沒有人完美，勇敢承認錯誤，沉澱檢討蛻變，收拾心情繼續前進」、「雖然這件事你的確有了不好的示範，但我覺得不應該因為一件不好的事而抹滅掉你其他的善行」。