台灣淪陷！BBC揪中國男組團拍「癡漢片」牟利　主謀樂稱日賺4.2萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
每年日本有數千起因「癡漢」行徑而被捕的案例，但因為「癡漢」犯罪者會利用受害者不想當眾大鬧一場的心理，通常在人多擁擠的地方下手，也因此有更多此類犯罪沒有被發現和懲罰。而被抓到的癡漢，也可能只是簡單罰錢了事，或者是根本不了了之。儘管日本警察鼓勵受害者和目擊者發聲，但這一犯罪遠遠未被根除。
而在近年來，不僅是日本，現在就連中國廣州也「淪陷」，有相當大量的電車偷拍片場景，就發生在廣州地鐵上，另外還有台灣、韓國的地鐵，也一度淪為偷拍地點。
BBC發現有3個網站「頂不住」、「街射」和「癡漢」，專門在販賣癡漢偷拍影片獲利，內容大膽噁心包括直接在車內掏出生殖器猥褻，或者把體液噴在受害女性身上，甚至還可以「接單客製」，到現場犯案，滿足其他癡漢的需求。此外，「頂不住」還設有Telegram群組，有人在當中分享如何對女性進行痴漢行為、性騷擾技巧等，參與成員超過4000人以上。
「BBC之眼」以臥底方式，經逾一年調查，鎖定一名屢屢出現的名字「齊叔」，透過註冊PayPal帳號的郵箱，追查到叫做Noctis Zang（臧新宇）的30歲中國音樂人。調查團隊派出臥底記者，以音樂經紀人身分與Noctis接觸，並間接認識了Noctis樂團成員，同樣也是中國人的Lupus Fu（傅垚）。
臥底記者多次「色情產業」話題聊天熟識後，得知Noctis幫忙網站上傳了超過5000部影片，並負責替網站收款，抽傭30%，而Lupus負責在推特上宣傳這些猥褻影片，後續更從兩人口中得知，「頂不住」等「癡漢」網站的幕後主謀是一個化名為「貓咪」、身在東京的中國人。 「貓咪」性格古怪，多疑偏執。
在某次機緣下，臥底記者成功邀約「貓咪」見面。「貓咪」自稱今年27歲，並表示自己就是「齊叔」，外型是一個身材瘦削的年輕人，戴著半包邊的眼鏡。「貓咪」透露，「齊叔」其實不僅僅是一個人，而是由「貓咪」管理一個15人的團隊，其中10人在中國製作打著「齊叔」名號的影片。每月「貓咪」從他們那裡收到30到100部影片。這些影片隨即在3個「癡漢」網站上出售，「貓咪」還透露他是那些網站的所有者。網站有超過10000名付費會員，其中大部分是中國男性。
在訪談期間，「貓咪」談論自己的「癡漢偷拍王國」有如在談一家嶄露頭角的初創企業，不僅稱他的團隊「很熱血」、「敢去闖」，甚至稱訓練其他人如何在公共場所實施性侵犯並拍攝影片。他還自豪稱，「我們營業額大概每天5000到10000人民幣（約為台幣2.1萬至4.2萬元）左右。」對於自己的網站並無任何羞愧。報導表示，那些被偷拍的女性，對他們來說似乎「不值得一提。」
臥底記者以計劃在日本投資色情片網站為由，引誘「貓咪」拿出銀行卡，得知「貓咪」的姓名為「湯卓然」（Tang Zhuoran）。調查小組循線找到「貓咪」在東京的住址，並當面向他提出指控。 「貓咪」見狀先是試圖遮擋面部，接著，憤怒出拳毆打採訪團隊、攻擊攝影機。報導指出，「貓咪」次日出現在機場，離開了日本，但其推特帳號依然在活躍，還在不斷上傳痴漢影片。
BBC報導釋出之後，相關消息震驚國際社會，同時也在中國微博引起廣大討論，有關「BBC臥底記者扒出經營偷拍視頻團伙」關鍵字出現在微博熱搜，有中國網友大讚BBC的調查報導，並稱「敗類在外國幹這些事很多年了」、「太糟糕了」、「記者太勇敢了」。但推特帳號「李老師不是你老師」則分享，有網友投稿稱「BBC臥底扒出經營偷拍影片相關話題被封禁」，截圖顯示在微博上搜尋BBC這份報導時，出現了「暫無查看權限」6字。
此外《環球時報》也發出一篇題為「為躲避中國執法機關的追查，他計劃加入日本國籍」的文章，內容雖然承認「湯卓然」涉嫌犯罪，但一方面強調他正在計劃加入日本國籍，另方面則質問BBC「並沒有給出該如何解決這種問題的方案」，甚至稱「對於此次BBC曝光的這個案子來說，日本警方更責無旁貸」。但有不少網友質疑《環球時報》甩鍋，表示「日本警方責無旁貸？他都跑回中國了…。」、「中國公民犯罪，球踢給日本了？」