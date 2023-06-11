傑尼斯經紀人認了「性侵6名偶像」 因一句話醒悟：我做錯了
日本傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，日前被爆出曾性侵旗下藝人，時間長達50年之久，而一名曾在傑尼斯擔任經紀人的X先生出面自首，他利用職權逼男偶像與自己發生性行為，自責表示「我知道我真的做錯了，我犯了罪。」
記者薛羽彤/綜合報導
據《週刊文春》報導，經紀人X先生透露，自己是1990年代初期加入傑尼斯事務所，當時他才20歲，是熱門團體成員A的粉絲，為了保護A主動進入事務所，也如願成為偶像最親近的經紀人。由於X先生工作忙碌，加上長期跟這群男偶像相處，心態變得扭曲，之後便一步步誘導10幾歲的男偶像們與自己發生性行為，「長得帥被女人追著跑很辛苦，不如男生自己玩在一起比較輕鬆。」受到他迫害的大約有6名藝人。
此外，X先生還會帶他們去東京迪士尼樂園玩，並給他們約3千到5千日圓當作零用錢，直到有天一名男孩拒絕並告訴他「做得有點過頭了吧」，他才恍然醒悟，表示很感謝那孩子。對此，傑尼斯事務所表示，X先生確實任職過傑尼斯，但是公司對於報導中的行為皆不知情，強調將連同強尼喜多川的性侵問題，一併透過外部專家組成的特別小組進行調查。
※【NOWnews 今日新聞
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