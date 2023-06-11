富士康、三星難逃！越南爆發缺電危機　工業區限電生產大亂

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另外據世界銀行出口量指數顯示，2015至2020年越南出口量增長百分比高於其他東南亞大國，並遠超中國同期出口量增速。不過製造業需求也帶動了電力需求大增，智庫Ember數據顯示，2018至2022年，越南電力需求增長25%以上，是菲律賓增長率2倍，更是泰國、印尼和馬來西亞3倍多。
儘管越南發電能力近年迅速增加，綠能也大增，但近來仍爆發了電力短缺問題。《路透社》報導，越南官員在本月5日坦言，在高溫熱浪持續下，越南電力供應已達到極限負荷，不得不實施輪流停電，並影響到越南北部工業區。
越南官員表示，在北越北寧省與北江省的工業區一直面臨停電的威脅，當局正在與越南國營電力公司合作，希望盡快討論出因應對策，以降低停電對企業營運的衝擊。目前包括包括三星電子、鴻海、佳能（Canon）、立訊精密均在北越設有生產基地。
據消息人士透露，富士康和立訊精密等蘋果公司供應商的部分工廠，以及三星電子在越南北部的工廠，都已經收到了當地電力公司的要求，要求他們輪流停電，或者在高峰時期減少用電。消息人士表示，5月中旬電力供應緊張，越南官員告訴他們，要為持續到6月底的電力短缺做好準備。
最近越南北部省份設有工廠的工業園區連續停電，影響三星電子、富士康、佳能和立訊精密等公司的生產設施。為維持供電穩定，越南政府啟動一系列節能措施，例如關閉部分路燈，並要求工廠運作移到離峰時間，減少尖峰時間用電，但面對缺電政府仍束手無策。《華爾街日報》報導表示，電力短缺問題，凸顯越南仍需要解決基礎設施問題，才能成為一個高科技製造所在地，匹敵中國。
今年越南出口商受成本上升和需求疲軟影響，第一季經濟增長率從去年第四季5.9%下滑至3.3%，專家擔憂缺電危機將讓越南經濟雪上加霜。