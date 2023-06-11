快訊／雨彈升級擴大！13縣市「豪大雨特報」　出門別忘了帶傘

梅雨滯留鋒在台灣徘徊9天！本週「降雨熱區」曝光：下到懷疑人生

▲隨著梅雨鋒面接近、低壓帶將要影響，台灣各地的天氣在未來一週越來越不穩定。（圖／NOWnews攝影中心）
▲隨著梅雨鋒面接近、低壓帶將要影響，台灣各地的天氣在未來一週越來越不穩定。（圖／NOWnews攝影中心）

記者張志浩/綜合報導

隨著梅雨鋒面接近、低壓帶將要影響，台灣各地的天氣在未來一週越來越不穩定，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今（11）日到鋒面停留在北部海面，旺盛的對流可能帶來的局部較大雨勢，明（12）日開始，各地轉為全天都可能有短暫陣雨或雷雨，隨後幾天「梅雨滯留鋒面」會在台灣上空南北徘徊，僅週四（6月15日）降雨有些空檔，預計端午節過後，各地天氣才會回歸穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇指出，今天鋒面逐漸在東移，白天熱力作用帶來的熱對流雷雨較明顯且廣泛，各地仍要留意局部較大雨勢，由於風向以及地形的關係，西半部山區以及大台北、東半部地區受影響還是會比較大，外出活動或是到山區活動都要多加小心天氣的變化。各地白天高溫攝氏30至32度，濕度較高，人體感覺較不舒適，穿著方面建議盡量寬鬆透氣。

▲未來一週的天氣都是不穩定的情況，各地全天時不時都會有降雨的出現。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週的天氣都是不穩定的情況，各地全天時不時都會有降雨的出現。（圖／中央氣象局提供）
明天鋒面結構向東移，逐漸跟著谷超颱風離開，但是從南海北部延伸到台灣附近仍是大範圍的「低壓帶」，加上西南季風水氣被谷超颱風帶動北上，各地全天都可能有短暫陣雨或雷雨，白天因為熱力作用加入，山區的熱對流雷雨發展明顯，並隨著西南風往北部、東半部擴散，有機會帶來局部較大雨勢，到山區活動仍要特別注意，危險的區域盡量避免前往。

週二（6月13日）梅雨鋒面結構重整，週三（6月14日）有低壓擾動通過台灣上空，嘉義以南到高屏、台東一帶雨勢有加大的趨勢，並有大雨甚至局部豪雨發生的機會，其它地方也持續會有局部大雨，週四鋒面往南到巴士海峽，各地降雨較為趨緩，不過週五、週六（6月16日至6月17日）鋒面又會往北通過台灣上空，伴隨較強的西南季風水氣，各地持續有陣雨或雷雨，西半部地區，尤其中南部一帶要留意大雨或局部豪雨發生的可能性。

吳聖宇提醒，下週一（6月19日）之後鋒面有繼續往北移動的趨勢，一直到端午節前後，就在台灣北方海面到長江流域一帶徘徊，鋒前西南風仍持續影響台灣，雨勢將會更為緩和，不過天氣可能還是不穩定，各地降雨機會仍高，熱對流仍有機會帶來局部較大雨勢，必須等到太平洋高壓進一步增強，天氣型態才會更趨向夏季型，時間點還有待觀察。

🟡想知道更多缺水、缺電、天氣訊息嗎？
請鎖定《NOWnews夏季民生數據專頁》

雨彈轟不停！下週「致災性梅雨」遍佈全台　只有這天是空檔

快訊／雨彈升級擴大！13縣市「豪大雨特報」　出門別忘了帶傘

午後雷陣雨很煩？下週起「梅雨狂轟整天」更絕望　端午節後才轉晴

超持久梅雨逼近！連9天「全台濕透」防淹水：大雨下到快發霉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀