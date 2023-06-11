梅雨滯留鋒在台灣徘徊9天！本週「降雨熱區」曝光：下到懷疑人生

我是廣告 請繼續往下閱讀
明天鋒面結構向東移，逐漸跟著谷超颱風離開，但是從南海北部延伸到台灣附近仍是大範圍的「低壓帶」，加上西南季風水氣被谷超颱風帶動北上，各地全天都可能有短暫陣雨或雷雨，白天因為熱力作用加入，山區的熱對流雷雨發展明顯，並隨著西南風往北部、東半部擴散，有機會帶來局部較大雨勢，到山區活動仍要特別注意，危險的區域盡量避免前往。
週二（6月13日）梅雨鋒面結構重整，週三（6月14日）有低壓擾動通過台灣上空，嘉義以南到高屏、台東一帶雨勢有加大的趨勢，並有大雨甚至局部豪雨發生的機會，其它地方也持續會有局部大雨，週四鋒面往南到巴士海峽，各地降雨較為趨緩，不過週五、週六（6月16日至6月17日）鋒面又會往北通過台灣上空，伴隨較強的西南季風水氣，各地持續有陣雨或雷雨，西半部地區，尤其中南部一帶要留意大雨或局部豪雨發生的可能性。
吳聖宇提醒，下週一（6月19日）之後鋒面有繼續往北移動的趨勢，一直到端午節前後，就在台灣北方海面到長江流域一帶徘徊，鋒前西南風仍持續影響台灣，雨勢將會更為緩和，不過天氣可能還是不穩定，各地降雨機會仍高，熱對流仍有機會帶來局部較大雨勢，必須等到太平洋高壓進一步增強，天氣型態才會更趨向夏季型，時間點還有待觀察。
🟡想知道更多缺水、缺電、天氣訊息嗎？
請鎖定《NOWnews夏季民生數據專頁》。