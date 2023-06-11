國道休息站停車1原因「被貼警告單」 一堆人不知道！恐噴1200元
不少國道長途駕駛者一定有開進休息站上廁所、吃東西，甚至是補眠的經驗，不過日前在清水休息站卻有輛白色轎車，前擋被放了4張「警告單」，原來依法在休息站不能停超過4小時，否則最高可開罰1200元。文章曝光後掀起熱議，許多人更驚呼「第一次聽說」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO日前在臉書「路上觀察學院」社團分享，他在國道清水服務區見到一輛依規定停在車格裡的白車，前擋風玻璃上被放著4張警告單，上面寫著「提醒您，你的車輛停車已逾4小時，請儘速駛離，感謝您的配合！」驚訝說，「原來國道休息區停太久會被貼這個！話說我之前冬天高雄出差回程太累，在湖口休息區車上睡了一個晚上也沒被貼！」
事實上，依「高速公路及快速公路交通管制規則」第25條第1項高速公路及快速公路違法事項，第2款明文規定，「停放服務區、休息站內之車輛逾4小時」，依法可將違規車輛拖吊、移置，甚至舉發處罰。
另外，多數人也鮮少發現的是，依上述同規則規定，萬一車輛在國道、快速道路上拋錨，暫停路肩也不能超過1小時。至於罰金部分，兩種違規行為則依「道路交通管理處罰條例」第33條第3項規定，得處600元以上、1200元以下罰鍰。