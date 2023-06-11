水庫準備接水！梅雨季「最強降雨」要來了：一路炸到端午節才會停
5月進入梅雨季後，由於缺乏西南季風的配合，前4波「移動型鋒面」雖然有待來一些降雨，但整體雨量仍有些偏少，不過進入6月後大環境改變明顯，近期台灣各地對流發展旺盛，午後雷陣雨不斷出現外，西南季風也明顯向台灣吹拂，加上季風低壓槽靠近，未來10天左右，全台各地整天都要小心大雨發生，南部雨勢特別明顯，中央氣象局局長鄭明典則點出，週五（6月16日）過後，季風槽帶上來的水氣，才是能替中南部水庫帶來較多雨量的關鍵，詳細情況值得觀察。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今（11）日早在臉書發文表示，南海一帶有「成串的對流胞」發展，這種系統生命期比較長，值得觀察！鄭明典說明，這樣成串的對流胞，且各對流間有明顯間隔，表示它們的發展比較有組織性，強度也會較強，不過現階段，這些有強降雨的對流胞會往上風處移動，前往海南島，對台灣來說，可能就是幾個比較老、比較弱的對流胞移入，「會帶來降雨，但不會到非常大」。
鄭明典指出，這些對流主要在今日至週四（6月15日）產生影響，水氣慢慢往南邊壓；要注意的是，週五過後整個季風槽從巴士海峽往北籠罩台灣，屆時水氣被帶上來，降雨會變得更強、更猛，也是可能帶來致災性降雨的一波天氣型態，預估端午節（6月22日）過後天氣才會回穩。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明則提醒，週二到週四的西南季風加上低壓帶的影響，「真的會比較麻煩，尤其在南部區域」，整個西南風強風軸的方向仍有變化，但對南部來看，降雨會相當顯著，建議要預作準備，在低窪等敏感區域是容易致災的天氣型態，農民朋友也要注意連日持續降雨，對農作物的影響。
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