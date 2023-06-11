今日必吃／點滿一桌1500元「白飯無限續」 旗津人必知兩家海產店
日前有民眾到台灣離島澎湖吃海鮮，卻爆出一桌要價4萬1千的天價，讓許多民眾們開始討論，去哪裡吃海鮮才會便宜。若是到高雄問問在地人，不少人會建議到旗津吃海鮮，尤其還有兩家店堪稱CP值超高，到那裡去絕不可能被當「盤子」宰殺。
記者葉盛耀/綜合報導
從高雄渡船頭搭渡輪，約10分鐘即可抵達旗津，又或者可選擇從市區開車經過港隧道至旗津。旗津的海產店繁多，較知名的包含金聖春、海濱、鴨角等，但是再往旗津更靠近內側一處，有兩家名氣也很大，問旗津人一定都會知曉，而且絕對堪稱「俗擱大碗」，那就是中洲二路的「萬三小吃部」，以及北汕巷的「萬二小吃店」。
兩家店還有些故事，據傳早自1980年代時，萬三小吃部就已創立，賣著每盤僅一百元的海鮮等各式料理，後來一起經營的堂兄弟理念不同而拆夥，一邊拿到了萬三的舊店名，但換地址開店；另一邊則留在舊址改名為萬二。兩家店經營模式、菜色做法都雷同、因價格相當便宜，當時都是均一價一百元，就能吃到最生猛夠新鮮的多種類海鮮等料理，在當時，兩家店都相當火紅，各有擁護者，逢假日必定大排長龍。
這裡的用餐方式也獨特，是從創店即流傳下來的規則，要先到櫃台購買餐券，再以餐券兌換料理，當然沒有用完的餐券是可以退的。而現在雖然已非之前每盤百元的定價，但是菜單上依舊有100元起跳的部分菜色，而最高定價300元。
近幾年，吃萬二與萬三的人潮已不若以往，記者人到萬二，現場隨意點菜，從生魚片、蔭豉蚵仔、炒海瓜子、滑蛋蝦仁、燙白蝦、三杯小卷、蛤蜊湯加上蔬菜類等，約莫9道菜滿滿一桌，正好清光手上1500元餐券，足見定價真的不貴，而且白飯還可自己去無限續加。
綜觀這些菜色，雖非高檔用料也非華麗擺盤，烹調方式也簡便為主，但因為食材新鮮，吃起來倒也還算過癮。當然兩家店也還有個缺點，就是都屬較簡陋的半開放式，在沒有空調冷氣之下，夏季來吃頓飯，要耐得住煩熱。