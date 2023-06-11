可愛爆擊！薩摩耶寶寶嗑瓜 「啊姆啊姆」忙半天：西瓜只受皮外傷
抗拒不了薩摩耶犬（Samoyed）的天使微笑，沒想到薩摩耶寶寶吃西瓜，更是讓人遭受可愛爆擊！一隻牙齒還沒長好的薩摩耶寶寶堅持啃西瓜，「啊姆啊姆」忙活了半天，結果西瓜「只受皮外傷」，19秒療癒影片被無限回放，吸引大批粉絲觀看。
記者徐銘穗/綜合報導
影片裡可以看到小薩摩耶一看到主人手裡的西瓜，馬上興奮地張嘴大口吞下，沒想到牠的牙齒根本還沒長齊，就算狠狠咬下去，西瓜仍舊是「完好無缺」。最後狗狗幾乎是用牙床拚命「啊姆啊姆」，才總算搓下了幾口西瓜吃掉，短短幾秒的畫面成功擄獲網友們的心，直呼小狗和西瓜奮戰的一幕實在太勾錐。
大家都被薩摩耶寶寶的天使臉孔給吸引過來，紛紛留言，「這西瓜看起來狗子不會吃，把他倆寄過來，我來教狗子吃」、「快給孩子搾汁」、「吃半天吃了個寂寞」、「一頓操作西瓜只受了個皮外傷」、「可愛死了」、「太可愛了，沒有牙齒、扁扁的嘴，連西瓜都殺不掉」。
事實上，西瓜含有豐富的維他命和營養素，對狗狗來說夏天吃西瓜能補充水分、消暑，不過飼主在餵食前要注意兩件事，一是要先把西瓜籽移除，因為毛孩們無法消化，而是不能讓寶貝們吃過量，不然會利尿、容易想上廁所，甚至有腹瀉的可能。