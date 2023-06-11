港都盃舉重全國錦標賽盛大展開　前國手李浩然領素人奪佳績

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公開女子組團體項目由台南大內舉重隊勇奪冠軍，亞軍則由舉重人贏得，力季舉重獲季軍，由前舉重國手李浩然領軍的龍燁國際體育健身中心則名列殿軍。
本次港都盃全國舉重錦標賽特別為各量級的優秀選手加碼頒發獎品，冠軍選手將除獲得個人獎杯外，還可獲得呂小軍（軍神）舉重鞋一雙。此外，第二名和第三名的選手也將獲得專業訓練高拉帶和護腕各一組。
龍燁國際體育健身中心成立至今2年，擁有專業奧運器材，讓學員享受到最專業的設備和訓練。目前擔任店長的李浩然，也帶著自己的學生參賽，他表示：「去年年底才組隊，成軍算是比較晚，隊員大部分訓練時間只有幾個月，最多約半年，但結果成績蠻不錯，希望明年成績可以更好。」
29歲的李浩然曾於107年全國運動會公開男105公斤級摘金，也曾代表國家參加世界舉重錦標賽、亞洲舉重錦標賽、世界大學運動會等賽事，雖然2019因傷勢暫時從國家隊退役，但目前仍為現役選手，將代表高雄市參加112年全運會，目標再次奪金，同時也抱持著再次挑戰亞運的夢想。
李浩然期望能透過自己的教練身分，推廣舉重運動，讓更多的人參與其中，他說：「我認為舉重是一種適合所有年齡層的運動，無論身材或年齡，都可以透過適當的訓練方式參與，我希望讓更多人了解舉重的魅力，並在這項運動中找到樂趣和成就感。」
體育總會榮譽會長張朝國、中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮，以及高雄市運發局長侯尊堯局長等嘉賓都親臨現場替選手加油打氣，舉重協會副秘書長吳銘通表示：「這次比賽使用正式的舉重高台，對一般素人運動員來說，難得有機會可以感受到像真正的專業選手一樣的比賽環境，而比賽現場擠滿人潮，宛如盛大的體育嘉年華會。」
吳銘通指出，由於郭婞淳、許淑淨等優秀選手在國際賽場上發光發熱，使得越來越多民眾對舉重有產生濃厚興趣，他認為港都盃的舉辦對舉重基層推廣和訓練有莫大的助益，也期待未來能有更多人能夠參與這項運動。