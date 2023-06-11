NBA總冠軍賽／金塊已鎖定冠軍？Green：他們知道自己已經得到它了

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從Michael Malone的賽後演講和金塊將帥在記者會上的情緒，Green認定他們已經感受到了冠軍就在眼前，「他（Malone）非常興奮，他們也很興奮，這種情況大部分教練都會進來說：『我們還沒完成，我們還有一場比賽，讓我們繼續前進』，但他沒有嘗試抑制球隊的這種興奮之情，你可以透過電視螢幕就感受到他們高昂的情緒。」
Green對於金塊的這種接近冠軍時的處理方式給予高度評價，他直言這支球隊需要這種能量以在主場收下最後一場勝利，「現在回去主場拿下那場勝利，享受那些情緒吧，因為那也是旅途的一部分。」
Nikola Jokic很少在比賽中振臂高呼，Malone也很少在面對勝利時表現的難以自持，Jamal Murray在得分後怒吼，他們全隊似乎都在2場艱難的客場勝利後，釋放了所有壓力。就像Green說的，「金塊已經聞到冠軍的味道了，他們知道自己已經得到它了，我們贏了」。
「他們就像：我們仍需要去拿下一場比賽，不要不尊重邁阿密熱火——但，這是我們的了，我們是NBA冠軍，就只是哪一天的問題而已。」最後Green在一次鄭重地為這支球隊加冕，「女士先生們，2022-23賽季的NBA總冠軍是丹佛金塊」。
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