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NBA總冠軍賽／金塊已鎖定冠軍？Green：他們知道自己已經得到它了

▲勇士明星大前鋒Draymond Green在最新一集的個人節目中，認為丹佛金塊已經拿下2023年的NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星大前鋒Draymond Green在最新一集的個人節目中，認為丹佛金塊已經拿下2023年的NBA總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在總冠軍賽G4於客場擊敗邁阿密熱火，並取得3:1的系列賽領先後，丹佛金塊取得了3個「冠軍點」，他們還需要拿下一場勝利。不過生涯4次隨隊捧起奧布萊恩金盃的Draymond Green，似乎已經提前看到了路的盡頭，他直言「2022-23賽季的總冠軍是屬於丹佛金塊的」。

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在最新一集的《Draymond Green秀》中，Green沒有講解太多關於技戰術方面的東西，他似乎正為新王者的登基而感到雀躍不已，「丹佛金塊隊已經獲得了2023年的NBA總冠軍，如果你在看完了第4戰後，沒有這樣的感覺，那我不知道你看了些什麼。」

從Michael Malone的賽後演講和金塊將帥在記者會上的情緒，Green認定他們已經感受到了冠軍就在眼前，「他（Malone）非常興奮，他們也很興奮，這種情況大部分教練都會進來說：『我們還沒完成，我們還有一場比賽，讓我們繼續前進』，但他沒有嘗試抑制球隊的這種興奮之情，你可以透過電視螢幕就感受到他們高昂的情緒。」

Green對於金塊的這種接近冠軍時的處理方式給予高度評價，他直言這支球隊需要這種能量以在主場收下最後一場勝利，「現在回去主場拿下那場勝利，享受那些情緒吧，因為那也是旅途的一部分。」

Nikola Jokic很少在比賽中振臂高呼，Malone也很少在面對勝利時表現的難以自持，Jamal Murray在得分後怒吼，他們全隊似乎都在2場艱難的客場勝利後，釋放了所有壓力。就像Green說的，「金塊已經聞到冠軍的味道了，他們知道自己已經得到它了，我們贏了」。

「他們就像：我們仍需要去拿下一場比賽，不要不尊重邁阿密熱火——但，這是我們的了，我們是NBA冠軍，就只是哪一天的問題而已。」最後Green在一次鄭重地為這支球隊加冕，「女士先生們，2022-23賽季的NBA總冠軍是丹佛金塊」。

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